Avec quatre ans de retard, la traversée symbolique du pont Simone Veil à Bordeaux

C'est la plus grande infrastructure de la décennie attendue à Bordeaux Métropole. S'il est encore en travaux, le pont Simone Veil relie bien Bègles à Floirac, au sud de Bordeaux, en franchissant la Garonne sur 560 mètres de long. Les élus en ont donc profité ce 12 septembre pour se retrouver au milieu du tablier, qui n'est pas encore totalement bétonné, et préfigurer cette liaison très attendue entre les deux rives.

Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani, les maires de Bègles et Floirac Clément Rossignol-Puech et Jean-Jacques Puyobrau, ou encore le maire de Bordeaux Pierre Hurmic ont foulé le tablier de la nouvelle infrastructure. (crédits : Agence APPA / Gilles Arroyo)

L'ouvrage va faire cohabiter les différentes mobilités avec deux voies dans chaque sens réservées aux véhicules individuels et poids lourds, une voie dans chaque sens exclusivement dédiée aux bus, une piste cyclable de trois mètres de large et plus d'un tiers de la largeur du tablier réservée aux piétons. Sur chacune des rives, des espaces arborés orneront l'accès au pont, qui va lui même bouler la ceinture des boulevards bordelais. L'investissement global s'élève à 151 millions d'euros.

« Ce n'est pas un pont routier, c'est un pont urbain. Ce sera un lieu de vie dont les accès seront végétalisés et qui va aussi conforter la nouvelle image que nous voulons donner aux boulevards. Ce pont s'inscrit parfaitement dans cet état d'esprit que nous avons à réinventer la voirie du 21e siècle qui sera moins routière et plus apaisée », décrit à La Tribune le maire de Bordeaux Pierre Hurmic.

Une modélisation de l'organisation du trafic sur le futur pont. (crédits : AXYZ - OMA)

Pour Bordelais, l'arrivée du pont est particulièrement attendue. Entre le pont Saint-Jean en travaux et le pont Mitterrand de la rocade quotidiennement saturé, la nouvelle liaison doit fluidifier le trafic sur les axes pénétrants au sud de Bordeaux. Et aussi favoriser le report modal vers les mobilités douces. Le pont, qui entrera en service en juin 2024, desservira directement la clinique du Tondu et l'Arena sur la rive droite, les nouveaux quartiers d'Euratlantique et le MIN de Brienne sur la rive gauche.

La moitié de la largeur du tablier doit encore être bétonnée. (crédits : Agence APPA / Gilles Arroyo)

La mise en service interviendra avec quatre ans de retard puisque que le marché public initial passé entre Bordeaux Métropole et Fayat avait capoté. L'entreprise du BTP réclamait une rallonge de 18 millions d'euros en raison de difficultés techniques rencontrées sur la construction des piles du pont. Suite au refus de l'autorité métropolitaine, le chantier a été mis à l'arrêt et le marché attribué à Bouygues TP qui va achever sa mission dans quelques mois.