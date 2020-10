Keolis Bordeaux Métropole change à nouveau de directeur général

Arrivé le 1er novembre 2019, Eric Moinier ne sera pas resté longtemps à Bordeaux puisqu'il rejoint la direction internationale de Keolis, en tant que directeur de projet. Au poste de directeur général de Keolis Bordeaux Métropole il est remplacé par Pierrick Poirier, 55 ans.

Diplômé d'un MBA Corporate à l'EM Lyon, ce dernier a rejoint Keolis dès 1986. Après un passage à Rennes, il occupe successivement pendant une quinzaine d'années les fonctions de directeur de plusieurs réseaux de transport du groupe, notamment à Alençon (1996-2001), Belfort (2001-2006), Besançon (2006-2010) puis Orléans (2012-2017). Depuis 2017, Pierrick Poirier était directeur de la Setram, la co-entreprise entre RATP Dev et l'Etat algérien en charge de la mise en service et de l'exploitation des réseaux de tramway de six villes algériennes, dont Alger, Oran et Constantine.

A Bordeaux, le nouveau directeur général sera à la tête de plus de 2.700 salariés opérant un réseau de bus, tramway, vélos en libre-service, navettes fluviales, covoiturage, parc-relais et navettes PMR. En 2018, le réseau avait accueilli plus de 168 millions de voyageurs et restait sur une fréquentation croissante avant l'année 2020 marquée par le confinement puis le télétravail.

Frappé par plusieurs incidents techniques d'ampleur ces dernières années et désormais doté de quatre lignes de tramway, le réseau se trouve à la croisée de chemins. Son avenir sera notamment discuté dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public par Bordeaux Métropole prévu au 1er janvier 2023. Les discussions débuteront dès l'an prochain.