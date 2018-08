Porté par une fréquentation record en juillet, l'aéroport de Bordeaux poursuit sa croissance

Très exactement 28.034 passagers ont transité par l'aéroport de Bordeaux-Mérignac le lundi 9 juillet dernier, signant ainsi le record de fréquentation depuis la création de l'infrastructure. Une performance historique qui s'inscrit dans un mois de juillet qui atteint également un plus haut avec 737.000 voyageur. Un chiffre en progression de près de 11 % par rapport à juillet 2017.

Le trafic du mois de juillet est porté par les destinations internationales (+16 % par rapport à juillet 2017 à 455.000 voyageurs) et, en particulier, méditerranéennes avec de fortes croissances pour les dessertes grecques, espagnoles, portugaises et croates mais aussi pour les vols vers l'Allemagne et l'Europe du Nord et de l'Est. Les trois plus fortes progressions du mois de juillet concernent Faro (Portugal, +72 %), Francfort (Allemagne, +61 %) et Santorin (Grèce, +55 %). En volume, Londres (37.000 voyageurs), Amsterdam (32.000) et Barcelone (23.500) restent les destinations les plus prisées depuis Bordeaux. En ce qui concerne le trafic national, il croît légèrement de +2,7 % en juillet pour atteindre près de 283.000 voyageurs.

Le low cost et l'international en hausse

Sur les sept premiers mois de l'année 2018, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a accueilli 3,84 millions de passagers signant ainsi une croissance robuste de +7 %. Celle-ci s'explique avant tout par le trafic international qui bondit de +21 % et représente désormais 56 % de la fréquentation de l'aéroport. Londres est, de très loin, la destination la plus fréquentée (1,8 million de voyageurs, +6,3 %) devant Amsterdam (181.000 voyageurs +2,6 %) et la nouvelle liaison avec Bucarest (181.000 voyageurs) mise en service en juin 2017.

A l'inverse, le trafic national accuse un repli de -6,5 % depuis le 1er janvier, largement handicapé par le fort recul de la navette vers Paris (-28 % à 748.000 passagers) qui subit la concurrence de la LGV mise en service le 2 juillet 2017.

La fréquentation des vols low cost, qui représentent 54 % du trafic national et international de l'aéroport girondin, progresse de près de 22 % depuis le début de l'année.

Les cinq destinations les plus fréquentées depuis le 1er janvier 2018 :

Londres (Royaume-Uni) : 1,768 million de voyageurs ;

Paris : 748.000 voyageurs ;

Lyon : 326.000 voyageurs ;

Amsterdam (Pays-Bas) : 181.000 voyageurs ;

Bucarest (Roumanie) : 181.000 voyageurs.

Les cinq progressions les plus fortes depuis le 1er janvier 2018 :