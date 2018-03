Aéroport de Bordeaux : la croissance continue, la desserte parisienne toujours pénalisée

La croissance est stimulée par les vols réguliers internationaux (+23,9% par rapport à février 2017), soit 181.500 passagers. Plus spécifiquement, l'activité low-cost affiche 20% de croissance avec un total de 182.460 passagers en février. Les trois premières compagnies en termes de volume sont easyJet (+9,1%), Ryanair (+16,9%) et Volotea (+76,3%). Ce sont les performances des trois principales dessertes internationales qui contribuent largement à cette croissance, avec une augmentation de +9,7% pour Amsterdam, +14,9% pour Londres Gatwick et +16,3% pour Genève. Les hubs internationaux affichent également des performances significatives avec +62,7% pour Madrid, +34,5% pour Lisbonne. Certaines destinations ont vu leur trafic doubler par rapport à 2017, comme Dublin qui enregistre +140% avec la compagne Aer Lingus, Bruxelles +103% avec la compagnie Brussels Airlines et easyJet ainsi que Prague avec +105% pour Volotea.

Le trafic domestique en berne

Les vols nationaux essuient une baisse de 11,2% liée au recul des vols vers Paris (Orly + Charles-de-Gaulle) de 24,8%. Hors activité des vols vers la capitale, la croissance globale de l'aéroport atteindrait +16,7%. La ligne aérienne est depuis juillet 2017 en concurrence avec le TGV qui relie maintenant Bordeaux à Paris en 2h04 au lieu de 3h14. Les dessertes transversales continuent quant à elles à se développer significativement à Nice (+24,4%), Strasbourg (+5%) et Marseille (+4,3%).