Covid-19 : 1.200 emplois à pourvoir en Nouvelle-Aquitaine pendant le confinement

Les postes d'aide-soignant, d'agent de propreté, d'ouvrier viticole et d'employé dans la grande distribution ou la logistique figurent en bonne place parmi les 1.200 emplois proposés en Nouvelle-Aquitaine sur la plateforme www.mobilisationemploi.gouv.fr mise en ligne jeudi 7 avril par le gouvernement et Pôle emploi. Au niveau national, ce sont près de 11.000 offres d'emplois qui sont publiées dans secteurs identifiés comme prioritaires pour répondre à la crise du Covid-19 dont la santé, l'aide à domicile, l'agriculture, l'agro-alimentaire, les transports, la logistique, l'énergie et les télécommunications.

"Les employeurs peuvent déposer de façon simplifiée leurs besoins en recrutement. Dans la foulée, un conseiller entreprises de Pôle emploi les recontacte de façon systématique. Cet échange personnalisé permet de faire le point sur les critères du recrutement dans cette période particulière de confinement mais aussi sur les modalités de contact pour limiter les déplacements. Le conseiller propose également au recruteur de mener, pour son compte, une présélection de candidats", précise Pôle emploi.

A noter que tous les employeurs s'engagent, lorsqu'ils déposent une offre sur la plateforme, à mettre en œuvre pour leurs futurs salariés les mesures de protection contre le COVID-19. Les candidats sont aussi invités à vérifier qu'ils ne relèvent pas de la liste des personnes « à risque » incitées à rester chez elles.