La BPACA s'offre une nouvelle façade à l'occasion de Bordeaux Fête le Vin

Partenaire de longue date de la manifestation Bordeaux Fête le Vin, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), dont le siège se trouve à Bordeaux Bastide (rive droite), a présenté ce mercredi 1er juin la nouvelle mise en image de sa façade, très visible depuis l'autre côté de la Garonne. La BPACA a l'habitude de ces habillages éphémères qui lui permettent de transformer son siège social en un véritable vecteur de communication, à l'occasion de Bordeaux Fête le Vin.

Lire aussi 5 mnVoyants au vert et prudence à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique

C'est pourquoi la présentation de ce nouveau visuel s'est faite au moment où Sylvie Garcelon, directrice générale de la BPACA, a renouvelé, en présence de Stéphane Kolb, son directeur général adjoint, le partenariat de la banque régionale avec les organisateurs de Bordeaux Fête le Vin. La directrice générale de la BPACA a signé ce document officiel avec Brigitte Bloch, qui est en particulier vice-présidente de Bordeaux Métropole et présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM). Cette dernière était elle-même accompagnée par Olivier Occelli, directeur de l'OTCBM, et Christophe Château, directeur de la communication du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

Une fresque de 540 m2 composée de 270 pièces

Détail surprenant, la fresque qui va recouvrir pendant tout le mois de juin la façade de la BPACA a été réalisée par une salariée de l'établissement bancaire : Agathe Vergniaud, recrutée l'an dernier au service communication de la BPACA et graphiste de formation... La fresque retenue a fait l'objet d'une consultation élargie du personnel puis d'un vote. Autrement-dit il existe une autre fresque que la direction de la BPACA n'a pas souhaité dévoiler. Cette œuvre a été transformée en une fresque murale de 540 m2 par Num'Imprim, à Beychac-et-Caillau (Gironde), qui en a fait un puzzle de 270 pièces adhésives élaboré à partir d'encres à base aqueuse, sans solvants, où l'on retrouve des pigments de maïs.

Lire aussi 5 mnBanque de France : la croissance néo-aquitaine bridée par une pénurie de salariés

Une fois la convention de partenariat entre Bordeaux Fête le Vin et la BPACA officiellement prorogée, Brigitte Bloch et son équipe devait prendre l'avion pour rallier Liverpool afin de mettre la dernière main à une nouvelle manifestation : « Test Liverpool drink Bordeaux », qui doit se dérouler pendant le Jubilé de la reine Elizabeth II qui aura lieu ce week-end. Après les fâcheux incidents qui ont eu lieu le week-end dernier à l'occasion du match Liverpool-Real Madrid au Stade de France, au cours desquels les supporteurs venus d'Angleterre ont eu leur lot de mauvaises surprises en faux billets d'entrée, bousculades, gaz lacrymogènes, voire coups de matraques, Brigitte Bloch s'est envolée pour ce grand port anglais avec une pointe d'inquiétude. Encore sous le choc de cette journée sportive à oublier et qui frôlerait presque l'incident diplomatique.