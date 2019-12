Bordeaux : aux Bassins à flot Legendre va livrer deux hôtels griffés par Marriott

Legendre Immobilier, filiale du groupe familial Legendre (2.000 salariés, 680 millions d'euros de chiffre d'affaires), à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine/Bretagne), vient de rendre public le nom des enseignes que vont porter les deux hôtels que construit le groupe breton à Bacalan. Il s'agit des marques Moxy et Renaissance Hôtels, qui appartiennent au groupe hôtelier international Marriott.

Le groupe Legendre, qui se définit comme promoteur-constructeur-exploitant, investit depuis 2017 sur le site de l'ancienne fourrière du quai du Maroc, rebaptisé îlot Bacalan, non loin de la Cité du Vin, au travers d'un énorme programme de plus de 30.000 m2. Un emplacement facilement repérable grâce aux huit anciens silos à grains et qui ont pendant des années porté la grande enseigne lumineuse «Respublica » (chose publique), de l'artiste Nicolas Milhé, alors qu'ils appartenaient à la Communauté urbaine, et qui sont désormais propriété du groupe Legendre, et à proximité desquels se construisent les deux hôtels.

Moxy : un hôtel spécial jeune génération

Avec les Halles de Bacalan, nouveau marché grand format du quartier, et les 10.000 m2 de bureaux développés, où a pris place l'Ecole d'hôtellerie Vatel, sans compter les équipes de Betclic, installées dans l'immeuble Whoorks : le groupe Legende redessine largement la partie Bassins à flot de Bacalan. C'est précisément quai du Maroc que l'hôtel Moxy va voir le jour. Il s'agit d'un établissement 3 étoiles de 133 chambres sur 6 étages, qui cible la jeune génération des "millenials".

Equipé d'un bar/restaurant le Moxy propose une salle de sport et un ensemble d'espaces communs "décontractés". Sa toiture doit être recouverte de panneaux photovoltaïques qui produiront l'électricité pour les besoins de l'établissement.

Le Renaissance Hotels sera lui aussi très proche des silos à grains (Drawbotics Cosa)

Etablissement 4 étoiles, le Renaisance Hotels comptera 150 chambres sur 9 étages "design et premium" souligne le groupe Legendre. L'entrée de cet établissement va se faire par deux des huit anciens silos à grains, qui ont été réhabilités par le groupe breton. Le rez-de-chaussée donnera sur un patio paysager et offrira des salons et salles de séminaires.

Legendre est également à l'œuvre sur le futur UGC

Ce Renaissance Hotel sera équipé d'une piscine au niveau de la toiture, le 9e étage étant occupé par un restaurant-bar. Pour la réalisation de ces deux établissements, qui doivent être livrés fin 2020 et entrer en exploitation au 1er trimestre 2021, Legendre a été épaulé en assistance à maîtrise d'ouvrage par la société Suitcase Hospitality, groupe spécialisé dans le développement et l'exploitation d'hôtels, qui a participé à la réalisation des études de faisabilité du projet, son montage financier, juridique et technique, ainsi que sa conception et réalisation.

Le groupe breton souligne que ces enseignes hôtelières ont été retenues parce qu'elles correspondent "aux besoins croissants identifiés des clients étrangers en tourisme d'affaires ou de loisirs, à la recherche d'expériences hôtelières uniques et locales, garantissant les standards de confort et de sécurité internationaux". Le groupe Legendre réalise, via Legendre Construction, le gros œuvre et la charpente métallique du multiplexe UGC qui va sortir de terre aux Bassins à flot le long de la rue Lucien Faure, d'ici la fin de l'année prochaine. Ce complexe de grande taille (2.400 fauteuils/4.700 m2 de commerces), conçu par les architectes Hardel & Le Bihan Architectes est construit pour le compte de Fayat Immobilier (groupe Fayat) et Pitch Promotion.