Stéphanie Delestre se lance dans l'IA générative vocale avec Volubile

Volubile. C'est le nom de cette nouvelle startup de l'intelligence artificielle accompagnée par le Village by CA Aquitaine, à Bordeaux. Mais l'adjectif peut tout aussi s'appliquer à sa fondatrice Stéphanie Delestre qui, comme à son habitude, déborde d'énergie quand elle présente son nouveau projet. « Quand la vague de l'intelligence artificielle générative est arrivée début 2023, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire et on a voulu créer une machine capable de parler et de converser comme un être humain pour passer des appels entrants et sortants », explique-t-elle à La Tribune. Le « on » englobe Julien Rose et Maxime Ianeselli, deux anciens de Qapa, la plateforme numérique d'emploi en intérim créée par l'entrepreneure dès 2011. Après plusieurs années de croissance pour « digitaliser l'intérim », Qapa est finalement revendue au géant Adecco en 2021 pour « un peu moins de 100 millions d'euros au total » !

Réduire le temps de latence

Un joli pactole qui permet à Stéphanie Delestre de prendre un peu de recul du côté d'Andernos, sur le Bassin d'Arcachon, mais aussi de participer à la saison 4 de « Qui veut être mon associé ? » sur M6, avant de se lancer dans ce nouveau défi de l'IA générative. Cette technologie, capable d'anticiper avec une précision inégalée le mot suivant le plus probable en croisant des milliards de données, a marqué 2023 de son empreinte. Elle nous promet désormais de s'immiscer partout ou presque : dans nos smartphones, nos ordinateurs, notre électroménager, dans nos entreprises, nos process de travail et de création mais aussi bientôt dans les cockpits des Rafale, à l'instar du projet d'assistant vocal des Bordelais d'Airudit.

De son côté, c'est dans les téléphones des centres d'appels et des services commerciaux que Volubile entend se faire une place pour « réinventer la relation client et la prospection commerciale ». Ce qui n'est pas le moindre des défis même si, comme la plupart des startups du secteur, la plateforme française s'appuie en partie sur les grands modèles de langage de ChatGPT.

« Le plus gros travail a porté sur la réduction du temps de latence de l'agent conversationnel pour coller au rythme naturel d'un échange téléphonique entre deux personnes, détaille Stéphanie Delestre. Volubile doit tout à la fois traduire la voie entrante dans son propre langage, préparer la réponse pertinente et la transformer en voie compréhensible par l'humain, le tout en quasi temps réel. Et le résultat est bluffant : on est très différent, très loin des chatbot actuels ! »

Le risque est en effet de susciter de la déception entre les promesses et la réalité comme c'est le cas de la plupart des agents conversationnels classiques qui montrent très rapidement leurs limites.

Outil régulier ou ponctuel

Pour l'heure, Volubile a été déployée chez une poignée de clients mi-janvier pour de premiers essais en conditions réelles. Chaque client étant libre de mentionner ou non pendant l'appel qu'il s'agit d'une conversation avec une IA. L'équipe d'une dizaine de personnes est éclatée entre Grenoble et Bordeaux où Stéphanie Delestre a, à nouveau, été sélectionnée par le Village by CA Aquitaine qui avait déjà incubé Qapa en 2020 (lire l'encadré). Le modèle économique de Volubile est encore en cours de définition mais devrait s'appuyer sur le nombre et la durée des appels et une formule sur abonnement. « L'idée générale c'est qu'on est moitié moins cher pour des appels de démarchage commercial ou de support client. Et dès lors que l'agent ne suit plus, il réoriente vers un opérateur humain », précise la dirigeante.

L'outil est en effet conçu davantage comme un appui aux petites et grandes entreprises et aux centres d'appels que comme une alternative pure et dure : « On va permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, rendre le métier moins répétitif et donc plus agréable alors que le secteur a bien du mal à recruter », observe la dirigeante, qui évoque à la fois des offres de services réguliers ou « des campagnes ponctuelles lorsqu'il faut passer des centaines d'appels en quelques heures ».

Quand aux perspectives de croissance, elles sont encore imprévisibles ce qui n'entame en rien l'optimisme de Stéphanie Delestre : « On espère grandir très vite et la prospection commerciale sera faite par notre propre plateforme. C'est elle qui va nous vendre et c'est à nos yeux le meilleur crash test ! »