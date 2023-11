Avec son IA, Composia entend faire le tri dans les données des entreprises

« Un jour j'ai compris que la data c'est l'or ou le virus de demain. La donnée, c'est la base d'une bonne décision stratégique, de la détection des signaux faibles. Mais nos datas consomment aussi 10 % de l'électricité mondiale et l'empreinte carbone du numérique pourrait augmenter de 187 % d'ici 2050 », expose Alexia Desporte Richard. Après avoir créé deux précédentes entreprises à la frontière entre tech et nourriture (Dark & Fuschia et La Fabrique à Popotte), elle a fondé Composia précisément pour répondre aux problématiques liées à la data. Elle a pour cela, réalisé une immersion dans une dizaine d'entreprises pendant six mois.

Dès lors, son constat est implacable. Au-delà du coût économique de l'absence de culture data en entreprise et de prise en compte de l'impact écologique lié au stockage de données, elle observe une surcharge mentale liée à la data. « Des mails sont laissés de côté. Les collaborateurs passent un temps fou à chercher une information qu'ils finissent par dupliquer et à partager avec un grand nombre de personnes. Mais l'info se perd. 80 % des salariés ne gèrent plus les flux entrants », assure Alexia Desporte Richard. « A partir de là, soit on attend, soit on réagit ! » Elle a donc décidé de prendre ce sujet à bras le corps, sans pour autant créer un nouvel outil.

Rendre la donnée accessible et mutualiser

« Il existe déjà des outils qui agrègent de la donnée mais ils rassemblent sans réduire ou qualifier. Notre conclusion est la suivante : il faut aider les gens à toujours trouver l'information et la rendre transparente, c'est-à-dire que malgré la masse, si une donnée est mieux qualifiée, nous aurons toujours la bonne information », poursuit l'entrepreneure. Composia a donc développé un assistant professionnel virtuel à base d'intelligence artificielle pour sélectionner et donner l'information utile.

L'assistant, connecté aux outils de l'entreprise, est chargé de trouver la juste information dans tous les outils métiers (chats, mails, drive...) en fonction de la demande de l'utilisateur. « Il va prendre toutes les informations, les recouper et en faire une synthèse », précise Alexia Desporte Richard. Le collaborateur va aussi pouvoir définir ses sujets prioritaires sur lesquels l'assistant fera des synthèses régulières. Enfin, « nous irons encore plus loin pour limiter la duplication d'information en mutualisant au maximum des données entre entreprises via des bases de données que nous construirons et mettrons à la disposition des utilisateurs dans notre assistant. Concrètement, je pense à un donneur d'ordre avec des sous-traitants. »

Commercialisation en 2024

L'assistant vocal est testé depuis un mois par une quinzaine d'entreprises d'une dizaine à plus de 400 salariés. Bilan ? « Selon les tests réalisés, nous limitons les mauvaises pratiques, à savoir notamment les envois de mails inutiles. On arrive à chiffrer à -15% les envois de mails en utilisant notre outil et à -30 % la duplication de data », affirme Alexia Desporte Richard. La solution sera commercialisée à la fin du premier trimestre 2024. Le modèle économique reposera sur un prix à l'utilisateur par mois ou par année, voire une licence annuelle pour les grandes entreprises.

L'entreprise incubée à Unitec à Bordeaux et accompagné par le Village by CA à Paris est aujourd'hui composée de cinq associés. Composia prévoit de recruter une vingtaine de personnes sur trois ans, sur des profils essentiellement techniques, des développeurs, chefs de projet mais aussi des commerciaux et une équipe support.

