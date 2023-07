Kairos Agency persiste et signe dans la sobriété numérique

Passée du Digital Village aux couloirs de La Coursive, place de la Bourse, l'équipe de Kairos Agency a fêté ses dix ans. L'offre, toujours pilotée par Shirley Jagle, se concentre à 20 % autour du design et de la création de marques et d'animations 3D et à 80 % sur le développement de sites web et d'applications et sur des activités de R&D logicielle. Avec un fil rouge : l'éco-conception pour favoriser la sobriété numérique.

Suite logicielle en open-source

« Dans le sillage de Neptune, le wordpress lancé en 2021, nous avons développé la suite logicielle Kairos Blue proposée en open-source avec des briques sur-mesure de fonctionnalités payantes. Nous avons déjà une dizaine de clients actifs avant un passage en Saas [logiciel sur abonnement] en 2024 », précise Shirley Jagle, qui revendique une consommation d'énergie jusqu'à deux fois inférieure à un logiciel classique.

« Kairos Blue c'est l'extranet qui regroupe toute la communication et le savoir de votre entreprise en un seul endroit », claironne l'équipe bordelaise de dix salariés. Concrètement, le logiciel vise à permettre à la fois de gérer des contenus, de stocker et partager des fichiers et d'organiser le travail à distance. Il cible des PME, des associations, des fédérations ou encore des organismes de formation. Le Pacte mondial de l'ONU et une fédération sportive nationale figurent parmi les premiers clients.

« À terme, l'objectif est aussi de permettre aux entreprises et organisations de ranger et de valoriser leurs savoir-faire pour éviter de les perdre lors d'un départ à la retraite ou d'une cession alors que 40 % des PME seront à vendre dans les cinq ans (*) », esquisse la fondatrice.

Le chiffre d'affaires de Kairos a progressé de 20 % depuis la sortie du Covid pour atteindre 600.000 euros en 2022 grâce à des clients tels que l'Ademe, le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, We Job, Relais Colis ou encore Oligosanté, Unitec et le CMSO. Et l'objectif est d'atteindre un million d'euros à l'horizon 2025 mais tout en conservant une équipe de petite taille : « Si Kairos Blue continue à grandir, on créera une société dédiée ! » Des fonctionnalités e-learning, e-commerce et service après-vente sont également dans les tuyaux.



Un startup studio émerge

Parallèlement à ses propres développements, Kairos Agency a monté un studio d'accompagnement de startups fondé sur un modèle original : « On signe une prise de participation minoritaire au capital de l'ordre de 5 % en échange de prestations d'accompagnement de la startup sur la communication et la stratégie de marketing numérique », explique Shirley Jagle qui assume « le choix stratégique d'investir dans des projets et des logiciels dans lesquels on croit à long terme dans une logique gagnant-gagnant. »

Membre du conseil d'administration de l'association Finaqui, qui rassemble des business angels de la région, et partie prenante du futur pôle de compétitivité Enter sur le numérique responsable, Shirley Jagle continue également à pousser les problématiques de la sobriété numérique au sein de ces deux instances.

(*) Selon une étude de Bpifrance publiée en septembre 2022, 47 % des dirigeants de PME prévoient de vendre leur entreprise dans les cinq ans. En face, 72 % des dirigeants de PME envisagent également de racheter une entreprise à moyen terme.