Ce 21 décembre la vente de Magna Bordeaux au fond Mutares a été reportée sine die

C'est lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) organisée ce mercredi matin que les syndicats CGT, FO, CFTC, CFDT et CFE-CGC de l'usine Magna Powertrain Bordeaux (Magna Bordeaux), à Blanquefort (Bordeaux Métropole) ont appris que l'opération de cession de leur entreprise au fonds de retournement allemand Mutares était remise à plus tard, à une date encore non précisée. Un véritable coup de théâtre qui n'a pour le moment aucune explication officielle.

Rappelons que lors de l'audience du 12 décembre dernier le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné son feu vert à la vente de Magna Bordeaux au fond allemand et rejeté les demandes formulées par l'intersyndicale de repousser la date de cession de l'entreprise et d'obtenir de la part de la direction des justifications de recherche d'un repreneur pour le site de Blanquefort. Condamnant l'intersyndicale aux dépens. Dès lors, plus aucune action ne semblait pouvoir enrayer le processus de vente de cette entreprise industrielle de plus de 700 salariés à durée indéterminée qui fabriquent des boites de vitesses manuelles MX65 pour le compte de Ford. Vente dont les syndicats attendaient les premiers effets concrets ce mercredi matin.

Annulation du rendez-vous du 3 janvier des salariés avec Mutares

« Le 16 décembre dernier toutes les organisations syndicales ont donné un avis négatif à la cession de l'entreprise au fond de retournement Mutares. Comme nous avons déjà pu le souligner la plupart des élus, de la Région comme du Département ou de Bordeaux Métropole, nous soutiennent. Ce mercredi matin nous aurions dû apprendre, de la bouche des repreneurs, le nouveau nom de l'entreprise, etc. Et le 3 janvier prochain, jour officiel de la reprise de Powertrain Bordeaux par Mutares, une nouvelle réunion devait être organisée avec les représentants du fonds de retournement. Elle est annulée » décrypte pour La Tribune Vincent Teyssonneau, délégué syndical CGT de Magna Bordeaux.

Ce dernier veut croire que toutes les opérations de sensibilisation sur ce dossier menées par les syndicats auprès des élus, que ces derniers siègent à la Région, au Département ou à Bordeaux Métropole, n'ont pas été inutiles. Sans oublier le ministère de l'Economie et des Finances, dont le ministre, Bruno Le Maire, a fait savoir qu'il suivait ce dossier girondin de près.

Mutares peine à convaincre pour expliquer ce retard

« Le travail sur le transfert de propriété de l'usine de Bordeaux de Magna vers Mutares est toujours en cours et la levée progressive des conditions suspensives va entrainer un décalage de la date de clôture de la transaction. Magna et Mutares travaillent dans cet intervalle pour assurer un transfert dans d'excellentes conditions, notamment pour les salariés, et ce, afin de bien stabiliser le fonctionnement administratif de NewCo -nom de code de la nouvelle entreprise Ndr- (interaction avec les institutions et les fournisseurs, édition de la paie, gestion comptable et financière, achats, etc.) » temporise la direction de Magna, qui ne donne pas vraiment d'explication à ce report sans horizon de la cession.

De son côté Bercy n'a aucun commentaire à faire pour le moment sur l'évolution de ce dossier. Mais il n'est pas impossible que les choses se mettent à bouger du côté du gouvernement ou des élus.

