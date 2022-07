Magna Powertrain Bordeaux : l'avenir toujours plus sombre pour les 736 salariés de l'ex-Getrag

Spécialisée dans la fabrication de boites de vitesses manuelles MX65 sur des lignes de production flexibles en cinq ou six vitesses, à destination de petites berlines principalement vendues sur le marché européen, comme les Ford Fiesta, Focus, Puma ou Eco Sport, Magna Bordeaux Powertrain (MBP), qui compte aujourd'hui 736 emplois permanents, se trouve dans une situation sans aucune perspective d'avenir. Sinon celle d'une fermeture définitive au plus tard à l'horizon de 2026.

Coentreprise à 50 % commune jusqu'au 1er mars 2020 aux groupes Ford Motor Company, à Détroit (Etats-Unis), et Magna, à Toronto (Canada), sous le nom de Getrag Ford Transmissions, l'entreprise automobile de Blanquefort est passée à cette date à 100 % sous le contrôle du groupe canadien, qui en 2021 s'est imposé comme le quatrième plus grand équipementier automobile mondial, avec 158.000 salariés et un chiffre d'affaires de 36,2 milliards de dollars américains (35,3 milliards d'euros).

La piste de développement qui n'a pas fait parler d'elle

L'activité de Magna Bordeaux Powertrain dépend entièrement du contrat qui lie le groupe Magna à Ford. Toutes les boites de vitesses MX65 sont fabriquées à Blanquefort pour le compte de Ford, unique client de cette production. Le contrat qui lie les deux parties arrivera à échéance en 2026, et rien n'est actuellement prévu pour maintenir une activité industrielle sur le site au-delà de cette date.

Même si l'entreprise n'a jamais beaucoup communiqué sur le sujet il semble que la direction de Magna avait prévu, à compter du 1er mars 2020, de rechercher de nouveaux clients pour l'usine girondine. Autrement-dit Magna Bordeaux Powertrain aurait eu droit à son billet de sortie pour échapper au monopole absolu de Ford sur ses ventes. De la production exclusive de boites de vitesses MX65 pour Ford, la filiale aurait ainsi pu graduellement se repositionner en fournisseur de transmissions manuelles sur le marché des petits véhicules thermiques en fin de vie, font savoir des sources internes à l'entreprise.

Pourquoi Magna Bordeaux Powertrain fabrique des stocks

Le sujet est d'autant plus pressant que Magna Bordeaux Powertrain n'a décroché aucun nouveau projet industriel pour assurer son avenir. C'est ainsi que l'intersyndicale FO-CGT-CFTC a déposé un droit d'alerte en 2020, qui court toujours aujourd'hui. Comme il faut deux ans pour lancer un nouveau projet industriel et que l'échéance officiellement fixée à 2026 se rapproche en réalité beaucoup plus vite, à cause de la chute de la production et des ventes de la MX65, l'intersyndicale attend de la direction qu'elle trouve une solution le plus rapidement possible.

Pour mémoire, selon l'intersyndicale pour être rentable la société doit produire 1.800 boites de vitesses par jour. Or la production est aujourd'hui passée à 1.620 boites de vitesses par jour. Et dans les faits le constructeur automobile Ford, unique client de MBP, ne lui achète plus que 600 boites de vitesses par jour. Ce qui fait que depuis ces dernières années Magna Bordeaux Powertrain aurait accumulé un stock de 40.000 transmissions.

Pas de billet de sortie pour MBP parce que pas d'autre client que Ford

Or les journées de dialogue organisées les 27, 28, 29 et 30 juin dernier par la direction européenne de Magna dans le cadre d'un Comité d'échange européen (CEE), à Schwäbisch Hall, au cœur du länder de Bade Wurtemberg, pôle historique central de l'industrie automobile allemande (avec aujourd'hui 235.000 salariés dans cette filière pour 90 milliards d'euros de CA), où ont œuvré les ingénieurs Bentz, Daimler, Maybach et Porsche, n'ont rien donné.

Encore pire, ces journées n'ont fait que confirmer l'absence de futur programmée par Magna pour le site de Blanquefort. Une usine sur la pérennité de laquelle les dirigeants du groupe canadien ont toujours refusé à s'engager. Questionné par les deux syndicalistes de Magna Bordeaux Powertrain, Stéphane Pérez et Nathalie Orsingher, envoyés à Schwäbisch Hall, sur la question de savoir s'il y avait des pistes de prestation de service avec d'autres acteurs de la filière automobile pour le site girondin, le PDG de Magna TS (transmission system), Sandro Morandini, a été clair :

"Après une approche des constructeurs automobiles, nous n'avons obtenu aucune réponse favorable quant à la revente de la transmission MX65 à d'autres clients. Je ne vois pas aujourd'hui qui contacter d'autre."

MBP ne fabriquera pas la boite de vitesse à double embrayage

Ceci avant d'enfoncer une jolie série de clous dans le cercueil de la filiale girondine. Sandro Morandini, qui opère sans anesthésie, a ainsi reconnu que Magna détient dans son portefeuille une transmission à double embrayage à faible coût de revient, destinée aux véhicules thermiques de puissance réduite et adaptables au petits véhicules hybrides. Il a reconnu que cette boite de vitesse à double embrayage allait se développer exactement sur le même segment de marché que la MX65 (à qui elle va fatalement tailler des croupières) et qu'elle ne serait pas fabriquée à Bordeaux... Selon certaines sources (à prendre avec des pincettes) des pays émergents devraient connaitre une très forte progression de leur marché de la boite de vitesse à double embrayage d'ici 2029.

Des représentants de Magna ont par ailleurs confirmé que le groupe ne cherchait à développer aucun nouveau projet novateur majeur pour le site de Bordeaux. Tout en confirmant que les projets alternatifs susceptibles de servir d'amortisseurs à une fermeture de MBP sont tellement petits qu'il en faudrait, selon le directeur des ressources humaines de Blanquefort, une quarantaine pour maintenir l'activité du site. Sachant qu'aujourd'hui seuls deux de ces projets seraient éventuellement susceptibles d'aboutir.