Le préparateur de solutions hospitalières Centre Lab s'équipe et se diversifie

Après avoir évité la liquidation judiciaire fin 2017, Terali Products est repris par le groupe pharmaceutique Intsel Chimos présidé par Finn Sondergaard. La nouvelle entité Centre Lab conçoit et fabrique à Guéret sur son unique site de production de 1300 m2 des principes actifs en petites et moyennes séries sous formes sèches (gélules et comprimés), liquides et semi-solides (crèmes, pommades et pâtes), principalement des préparations hospitalières pour les pharmacies internes d'établissements de santé :

"Celles-ci représentent 80 % de notre activité" précise Matthieu Fournier, directeur général délégué. "Nous sommes des facilitateurs en proposant une gamme de produits certifiée Bonnes Pratiques de Fabrication, chaque matière première est conforme à la pharmacopée, vérifiée et sécurisée en termes de dosage, procédé, stabilité et analyses."

Centre Lab a diversifié sa production avec de la sous-traitance, en fabriquant et...