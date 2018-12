[Dossiers 2018] Immobilier : retour sur une année charnière à Bordeaux Métropole

-3,2 % à 4.569 €/m2 sur trois mois à fin novembre 2018 pour les appartements anciens à Bordeaux, selon Seloger.com, et -0,4 % à 4.375 €/m2 sur le seul mois de novembre pour l'indice des prix immobiliers de Meilleursagents.com. Les deux réseaux immobiliers confirment le coup d'arrêt récent porté à la flambée des prix immobiliers à Bordeaux Métropole constaté depuis 2015. Cependant, leurs analyses divergent sur un an.

Analyses divergentes

En effet, si Meilleursagents.com relève un marché à l'étal (+0,2 %) depuis le mois de janvier 2018 à Bordeaux, en revanche Seloger.com maintient une hausse de +11,6 % sur douze mois glissants à fin novembre à Bordeaux. Une évolution qui atteint +14,7 % à Mérignac et bondit même jusqu'à +18,5 % à Pessac !

"À Bordeaux, le phénomène de gentrification bat son plein et si l'effet LGV s'y fait sentir, d'autres facteurs contribuent à l'attractivité de Bordeaux : un urbanisme volontaire, une profonde restructuration de l'habitat et une indéniable transformation sociologique. Les ménages aux revenus moyens ont progressivement laissé la place, soit à des ménages à revenus élevés, soit à des ménages à revenus très modestes", explique ainsi Michel Mouillart, le porte-parole du baromètre LPI-SeLoger.

Quelles perspectives pour 2019 ?

En ce qui concerne l'année prochaine, Seloger.com table sur une progression de +2,5 % en moyenne nationale à fin 2019, contre +3,8 % à fin 2018 et +4,3 % fin 2017. A Bordeaux, les deux réseaux immobiliers anticipent la continuité des tendances actuelles et donc une consolidation et une stabilisation des prix à un niveau élevé.

