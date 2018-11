Bordeaux Métropole : la hausse des prix fait tache d'huile (2/11)

Le constat est simple et inédit : les trois plus fortes hausses mesurées dans 81 villes françaises sur un an à la fin octobre 2018 par le baromètre Seloger.com concernent des communes de Bordeaux Métropole ! Limitrophes de Bordeaux (+12,7 %), les communes de Mérignac (+13,6 %) et Pessac (+16,4 %) ont ainsi vu leurs prix exploser au cours des douze derniers mois, avec un léger décalage sur la ville centre. Très attractive et desservies par le tramway, ces deux communes de l'Ouest, à l'instar de Bruges au nord et Talence et Bègles au sud, attirent de plus en plus de ménages écartés du marché de Bordeaux Centre et à la recherche, bien souvent, d'une maison avec jardin. Il est en effet devenu quasi-impossible pour le ménage girondin moyen, qui dispose d'un budget de 200.000 €, d'acheter à Bordeaux où le montant moyen des transactions enregistrées en 2018 oscille autour de 300.000 €.

Le prix moyen au m2

Cliquez sur une commune de la carte pour obtenir des détails (Source : Meilleursagents.com, septembre 2018.)

Une métropole bientôt inaccessible ?

Cette clientèle, mais aussi les classes moyennes parfois supérieures, pourrait donc espérer se rabattre sur les villes voisines, mais la réalité s'y est aussi largement tendue ces derniers mois. "Même pour avoir une maison à 400.000 € à Pessac pour un couple avec 2 enfants et 100 m2 de jardin, ça devient très compliqué. Il ne faut pas avoir peur des travaux si on veut trouver son bonheur", prévient Stéphanie Domenc, directrice de l'agence Axel Immobilier à Pessac. Le Bouscat, Talence, mais aussi Le Haillan, Bègles ou Bruges sont aussi concernés par cette inflation. Résultat, les ménages s'éloignent bien souvent jusqu'aux frontières de la métropole, à Cestas ou Saint-Aubin-du-Médoc où les prix bondissent, voire au-delà à plusieurs dizaines de kilomètres.

Le marché de Libourne (+11 %) et de l'Entre-deux-mers (+6 %) sont ainsi happés à leur tour par la dynamique métropolitaine qui fait tache d'huile. Et au total, la Gironde, où les prix augment globalement, propose des situations particulièrement disparates sur le marché de l'immobilier comme le souligne le notaire Thibault Sudre : « Il y a d'énormes antagonismes avec, d'un côté, des maisons qui partent à 15.000 €/m2 au Cap Ferret ou à 10.000 €/m2 à Bordeaux centre et, de l'autre, des villes enclavées comme Lesparre-Médoc et Blaye où le prix moyen est en baisse et atteint tout juste 1.500 €/m2. »

-------------------------

En chiffres :

+13,2 % : la hausse du prix médian des maisons anciennes vendues à Bordeaux du 1er juillet au 30 juin 2018 (Source : chambre des notaires 33).

la hausse du prix médian des maisons anciennes vendues à Bordeaux du 1er juillet au 30 juin 2018 (Source : chambre des notaires 33). +8,9 % : la hausse du prix médian des maisons anciennes vendues à Bordeaux Métropole du 1er juillet au 30 juin 2018 (Source : idem).

la hausse du prix médian des maisons anciennes vendues à Bordeaux Métropole du 1er juillet au 30 juin 2018 (Source : idem). +4,3 % : la hausse du prix médian des maisons anciennes vendues en Gironde du 1er juillet au 30 juin 2018 (Source : idem).

-------------------------

Au cours des prochains jours, nous publierons notre enquête complète, "Immobilier à Bordeaux : l'heure du retournement ?" dédiée aux tenants et aux aboutissants du marché immobilier de la métropole et parue dans La Tribune Hebdo datée du 12 octobre 2018. Il est possible de consulter la version numérique en format pdf ici.

Le 1er volet du dossier est accessible ici :

Lire aussi : Bordeaux : pourquoi la flambée des prix de l'immobilier ne pouvait plus durer (1/11)