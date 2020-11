L'Aerospace Forum Bordeaux le 8 décembre 100 % en ligne

Un événement positif, prospectif et 100 % en ligne pour prendre du recul et redonner de la confiance et des perspectives à une filière qui se trouve à croisée des chemins tant les bouleversements économiques, technologiques et stratégiques se conjuguent. Organisé par le journal La Tribune, en partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde, CGI, CIC Sud-Ouest, Irdi Soridec Gestion, Evénement'Ciel et la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Aerospace Forum Bordeaux viendra répondre aux interrogations de la filière aéronautique, spatial, défense lors d'une soirée d'échanges en vidéo et en direct le mardi 8 décembre prochain de 18h à 19h45 en présence d'un grand témoin : Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiale (Cnes).

Voici le programme de l'évènement

> 18h00 - 18h10 : Ouverture officielle par Alain ROUSSET, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

> 18h10 - 18h30 : Keynote de Jean-Yves LE GALL, Président du Cnes

> 18h30 - 18h45 : Keynote « Décarbonner l'avion »

> 18h45 - 18h55 : Mise en lumière d'une entreprise de l'aéronautique

> 18h55 - 19h05 : Mise en lumière d'une entreprise de l'aéronautique

> 19h05 - 19h40 : Table ronde « La surveillance de l'Espace » avec

Eleni DIAMANTI , directrice de recherche CNRS au laboratoire LIP6

, directrice de recherche CNRS au laboratoire LIP6 Gilles FONBLANC , secrétaire général et président d'ArianeGroup SAS

, secrétaire général et président d'ArianeGroup SAS Michel GOUTAUDIER , manager défense & sécurité, CGI Business Consulting, spécialiste des questions spatiales

, manager défense & sécurité, CGI Business Consulting, spécialiste des questions spatiales Philippe PHAM, directeur des programmes d'observation de la Terre, Airbus Defence and Space

> 19h40 - 19h45 : Conclusion