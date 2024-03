L'autoroute ferroviaire entre Bayonne et Cherbourg attendra 2025

Offrir une alternative à la route pour le transport de marchandises entre le Sud et le Nord de l'Europe, c'est l'objectif que Brittany Ferries s'est fixé. « Nous souhaitons de longue date offrir une solution de report modal aux entreprises de la péninsule ibérique. Nous le faisons déjà avec notre liaison maritime, nos bateaux transportant l'équivalent de 50.000 camions à l'année depuis l'Espagne, mais nous souhaitons également offrir une alternative ferroviaire », affirme Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance.

Le groupe créé en 1972 pour transporter les productions agricoles bretonnes vers la Grande-Bretagne transporte aujourd'hui sur ses onze navires aussi bien des personnes que des marchandises entre le continent européen et la Grande-Bretagne et l'Irlande. Un peu plus de 50 ans après sa création, il compte proposer dès 2025 également une liaison quotidienne en train entre Mouguerre, près de Bayonne à une trentaine de kilomètres au Nord de la frontière franco-espagnole, et Cherbourg.

Le transporteur envisage de passer par Saintes et Niort durant la première année d'exploitation. (crédit : Brittany Ferries)

Mettre sur rails 25.000 camions par an

Des destinations retenues, pour la première, en raison de la présence d'une grande plateforme logistique, par laquelle transitent déjà 75.000 containers chaque année et, pour la seconde, en raison de la qualité de la ligne ferroviaire existante, supérieure à celle reliant Calais, le principal port pour l'export vers la Grande-Bretagne. Au total, le trajet fera 970 kilomètres, soit exactement la distance qui peut être parcourue en une journée par les 21 wagons capables de transporter l'équivalent de 42 semi-remorques.

« D'après les derniers chiffres dont nous disposons, datant de 2008, 280.000 camions traversaient la frontière franco-espagnole chaque année à destination des iles britanniques. Même si nous prenons en compte une baisse des échanges commerciaux d'environ 20 % depuis le Brexit, le volume de marchandises qui peut être transporté de manière plus écoresponsable, par train plutôt que par camion, est considérable, évalue Jean-Marc Roué. Nous pensons que cette proposition permettant d'éviter une tonne de CO2 par trajet et la ponctualité élevée du service que nous visons convaincra de nouveaux clients français, portugais et espagnols ! »

Réplique occidentale de la liaison Calais-Perpignan lancée en 2017 par la SNCF, cette liaison ferroviaire de 1.000 kilomètres pourrait permettre, à sa pleine capacité, de reporter l'équivalent de 25.000 camions par an vers le rail selon l'entreprise. Une stratégie ambitieuse alors que le fret ferroviaire pâtit de sous-investissements chroniques. En 2021/2022, le fret a représenté pour Brittany Ferries environ 23 % de son chiffre d'affaires, qui s'élevait à 445 millions d'euros.

Travaux contestés et retardés

Cette nouvelle liaison ferroviaire représente un investissement de 40 millions d'euros au total, en comptant à la fois l'achat des wagons, la constitution des équipes et surtout la construction des terminaux au début et à la fin de la ligne. Le groupe a commandé auprès du fabricant alsacien Lohr 47 wagons qui seront tractés par des locomotives d'abord thermiques puis électriques, car certaines sections de la ligne ne sont aujourd'hui pas électrifiées. « Nous avons reçu la moitié des wagons que nous espérons faire rouler dès 2025. Nous utiliserons d'abord l'itinéraire via Saintes, puis à partir de 2026 l'itinéraire Poitiers, Angoulême, Bordeaux », ajoute Jean-Marc Roué. Initialement visée dès cette année, la mise en service sera décalée de quelques mois.

Car si au Nord, les travaux pour la construction du nouveau terminal à Cherbourg ont déjà commencé, au Sud, à Mouguerre, le premier coup de pioche a été retardé. « Des riverains contestent le projet d'extension, alors que notre projet leur permet d'éviter 50.000 camions par an sur la route », regrette Jean-Marc Roué. Ce n'est en réalité pas l'objectif mais bien le lieu où l'extension de la zone d'activité est planifiée, en l'occurrence des zones humides véritables réserves de biodiversité, qui est contesté par les associations environnementales Bizi et le collectif d'associations de défense de l'environnement (Cade). Le maire de Mouguerre, Roland Hirigoyen, par ailleurs vice-président de la communauté d'agglomération Pays basque en charge du logement, a fait savoir qu'il n'est pas question de retirer le permis d'aménager. À coté de Brittany Ferries, Enovis, une entreprise de dispositifs médicaux qui songe à quitter la région, doit s'installer promettant le maintien de 450 emplois directs et indirects.

