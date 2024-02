Bien vieillir : Alogia accélère sur la prédiction et la prévention

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent désormais 20,5 % de la population française. En 2040, plus d'un habitant sur quatre aura plus de 65 ans tandis qu'en 2050 le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans aura triplé. Les discussions patinent au Parlement sur une hypothétique loi de programmation pour le financement du bien vieillir mais le défi reste aussi colossal qu'inéluctable. « Alors que 90 % des Français déclarent vouloir vieillir chez eux, seulement 6 % du parc de logements est aujourd'hui adapté au vieillissement à domicile ! », pointe en outre Alexandre Petit, le fondateur et directeur général d'Alogia. Depuis 2012, cette startup de 44 salariés s'est positionnée sur l'accompagnement de tous les acteurs qui doivent se saisir du sujet : bailleurs sociaux, mutuelles, assurances, collectivités, caisses de retraite, etc. « Notre modèle BtoB est fondé sur le tryptique - prédiction, prévention, action - qui sont les trois étapes d'une politique seniors cohérente », poursuit le chef d'entreprise qui s'appuie sur deux types de services.

Il s'agit d'Aliogia Care, « un diagnostic gratuit de performance d'autonomie et une présentation des aides disponibles », et de Reveal Care, un service permettant aux bailleurs de prioriser les besoins d'accompagnement au sein de leurs milliers de locataires seniors. « On récupère a minima l'âge, le sexe et l'adresse des locataires mais ça peut aussi être la composition et les revenus du foyer et la surface du logement. On croise ensuite tout cela avec nos algorithmes géolocalisés pour identifier six déterminants du bien vieillir à domicile », développe Alexandre Petit. En dix ans, Alogia revendique 30.000 seniors accompagnés par ses clients et 120.000 personnes identifiées grâce à Reveal Care. L'entreprise travaille avec une centaine de clients dont la Carsat, AG2R La Mondiale, le bailleur girondin Mesolia ou encore Eneal, la filiale d'Action Logement en charge du bien vieillir. « On travaille avec Alogia depuis plusieurs années, c'est un prestataire solide qui permet notamment d'anticiper, de prioriser nos actions et d'alerter en cas de perte d'autonomie ou d'épisodes plus ponctuels comme des canicules par exemple », témoigne Mario Bastone, le DG d'Eneal.

6,5 millions d'euros pour continuer à grandir

Pilotée par Alexandre Petit et Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis, ses associés depuis 2019, Alogia est rentable. Mais face à à la croissance du marché, ils ont décidé d'accélérer avec cette levée de 6,5 millions d'euros auprès de cinq nouveaux investisseurs : la Banque des territoires, GSO Innovation, Crédit agricole Aquitaine expansion, Naco et Aquiti gestion. « Il y a cette notion de time-to-market, d'être au rendez-vous du marché du vieillissement et de la prise en compte de l'importance de la prévention, pointe Alexandre Petit. On est leader en France avec notre positionnement sur toute la chaîne du bien vieillir et on compte bien le rester. »

Avec une vingtaine de recrutements dans les tuyaux, Alogia entend appuyer à la fois sur le développement commercial et technologique de ses solutions prédictives et préventives. « Sur le plan technique, il y un vrai cap de passage à l'échelle pour massifier l'utilisation de nos algorithmes », précise le chef d'entreprise qui compte « également structurer un réseau commercial dans toute la France ». « Avec 14 millions de seniors, 11 millions d'aidants et des ressources limitées, les technologies prédictives sont l'une des solutions au bien vieillir à domicile », conclut Alexandre Petit, qui préside également le Gérontopôle de Nouvelle Aquitaine.