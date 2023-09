Domani ouvre ses colocations pour seniors main dans la main avec CDC Habitat

Créée en août 2020, l'entreprise bordelaise Domani entre en phase d'accélération. Après l'ouverture d'une première colocation pour seniors à Pessac en 2021, plusieurs résidences verront le jour dans les deux prochaines années. Une première a d'ores et déjà ouvert en janvier à Mimizan (Landes) mais d'autres suivront en 2024 à Villenave d'Ornon (Gironde), Lavaur (Tarn) et Blagnac (Haute-Garonne), puis à Villemoisson-sur-Orge (Ile-de-France) en 2025. Les chantiers sont actuellement en cours et une quinzaine de projets supplémentaires sont à l'étude dans le cadre d'un partenariat avec Domani et CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts et opérateur de la Banque des Territoires.

CDC Habitat investit 11,3 millions d'euros

Car cette accélération n''est possible que dans le cadre de cette association. CDC Habitat investit en effet 11,3 millions d'euros pour le développement de ce type d'habitat inclusif avec le modèle suivant :

« CDC Habitat achète en Vefa (vente en l'état futur d'achèvement) aux promoteurs tandis que, dans le même temps, nous nous engageons à louer cet espace dans le cadre d'un bail en l'état futur d'achèvement (Befa). Espace que nous sous-louons ensuite aux personnes âgées », explique Oscar Lustin.

Le rôle de Domani consiste à concevoir un habitat qui répondra aux attentes des personnes âgées impliquées dans le projet et à définir un cahier des charges pour le promoteur. Une fois la colocation ouverte, Domani s'occupe du bien vivre ensemble. Un salarié de l'entreprise occupe un poste à temps plein en tant que coordinateur de la vie sociale et partagée dans chaque colocation. Domani se définit comme un acteur de l'habitat partagé et accompagné pour personnes âgées en perte d'autonomie.

« Si CDC Habitat investit aujourd'hui, il ne s'agit pas en revanche d'un partenariat exclusif », insiste Oscar Lustin. Les assureurs, les mutuelles, les caisses de retraite, les banques et les acteurs institutionnels pourraient tout à fait se positionner ! »

Un modèle alternatif

Les premières opérations d'habitats inclusifs sont situées dans les cœurs de villes de plus de 7.000 habitants. Chaque habitat d'environ 350 m2 est composé de huit parties privatives pouvant accueillir huit à neuf personnes âgées de 88 ans en moyenne. Il comprend des parties privatives, des espaces de vie communs. Au-delà de la présence d'un coordinateur, une équipe de professionnels aidants est également présente selon les besoins des habitants. « Ce sont les colocataires qui déterminent qui vient, quand et pour combien de temps », insiste Oscar Lustin. « Dans tous les cas, cela permet de mutualiser l'aide à domicile et donc de réduire les coûts. »

Bilan, trois ans après sa création, Domani annonce avoir clôturé ses trois premiers exercices à l'équilibre. « Nous avons prouvé que le modèle ne perdait pas d'argent. Les premiers investisseurs avaient besoin d'être rassurés. C'est le cas », assure Oscar Lustin qui rappelle que selon les prévisions de la Dress (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress), le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie va doubler d'ici à 2030. L'habitat partagé se pose ainsi en alternative à la résidence senior et à l'Ehpad dont l'image a été ternie dans le cadre du scandale Orpéa. « Preuve du succès de l'habitat inclusif, Domani a reçu lors des quinze derniers mois plus de 1.200 sollicitations d'implantation et travaille activement avec plus d'une dizaine de départements », souligne Jean de Miramon, directeur général et co-fondateur de Domani. Huit recrutements sont en cours chez Domani qui emploie actuellement 20 personnes.