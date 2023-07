Une grue de 200 tonnes sur les quais de Bordeaux pour électrifier les bateaux

Lancés en 2020, les travaux d'électrification des quatre pontons des quais avancent. Dans la nuit de mercredi 12 à jeudi 13 juillet, c'est une grue de 200 tonnes qui est venue prêter main forte aux équipes d'Enedis Nord Aquitaine chargées de raccorder au réseau électrique les réseaux Jefferson et Lafayette. L'engin de chantier a permis de déposer dans une fosse de quatre mètres de profondeur un poste préfabriqué et un transformateur électrique de dix mètres de long pesant 27 tonnes.

Contraints par le classement Unesco de la façade des quais, Enedis et Bordeaux Métropole ont construits deux nouveaux postes de transformation, l'un en souterrain entre le Hangar 14 et le skate-park, l'autre en semi-enterré, ente le skate-park et l'aire de jeu. L'enjeu est de permettre aux yachts, paquebots fluviaux, grands voiliers et bâtiments militaires de passage de s'alimenter en électricité lorsqu'ils sont stationnés sans avoir à recourir à un générateur diésel, source de nuisances sonores, de pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre. Le raccordement est aujourd'hui laissé au choix du navire mais il devrait devenir obligatoire dans les prochaines années.

La grue reviendra d'ici fin juillet pour installer un second transformateur (crédits : Agence APPA).

« La puissance des transformateurs de 1.000 Kva (kilovoltampères) permet d'alimenter les bateaux à quai, mais anticipe aussi des besoins complémentaires ultérieurs, grâce à une réserve de puissance », précise Enedis. En revanche, alors qu'une quarantaine de paquebots sont attendus à Bordeaux d'avril à octobre 2023, ces navires de croisières maritimes gérées sur les terminaux du Grand Port Maritime de Bordeaux ne sont pas concernés par cette infrastructure.

Lancé en 2020, le chantier a déjà permis de raccorder le ponton Albert Londres dès 2020, puis Ariane au printemps 2022 avant Jefferson et Lafayette d'ici la fin du mois de juillet. La mise en service devrait intervenir à la rentrée de septembre. Le coût global de l'opération s'élève à 5,1 millions d'euros, dont 4,5 millions pour Bordeaux Métropole et 600.000 euros pour Enedis. Selon Bordeaux Métropole, la borne électrique du ponton Albert Londres a permis d'éviter la consommation de près de 200.000 litres de gazole conventionnel en 2021, de quoi générer quelques milliers d'euros annuels d'économie pour chaque navire.