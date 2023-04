Le port de Bordeaux déploie un jumeau numérique de l'estuaire face au changement climatique

Face à la montée en puissance de l'impact du changement climatique sur les eaux de l'estuaire de la Gironde, où se mêlent Garonne et Dordogne, mais aussi océan Atlantique, le Grand port maritime de Bordeaux s'est lancé dans la conception de jumeaux numériques de cet écosystème maritime de plus de 630 km2. Ces maquettes numériques, dont chacune correspond à un scénario donné, doivent simuler diverses situations à commencer par la baisse du débit de la Garonne et de la Dordogne, mais aussi la hausse de la montée du niveau de l'océan.

Turbidité de l'eau, évolution du niveau de la vase, qui commande les opérations de dragage et la route prise par les navires pour remonter du Verdon jusqu'à Bordeaux, ou étude de l'effet du courant sur les piles d'un pont à construire.... Il n'y a quasiment pas de limites aux types de scénarios qui pourront être testés. Et à chacun d'entre eux correspondra un jumeau numérique, d'où l'usage du pluriel.

L'innovation dans le coeur du port de Bordeaux

« Je reviens de Nantes et je peux te dire que vous avez un coup d'avance dans le numérique », a lancé François Baffou, directeur général de la technopole Bordeaux Technowest, à Jean-Frédéric Laurent, son homologue du port lors de la présentation de ces jumeaux numériques, aux Chantiers de la Garonne, ce mardi 25 avril.

Depuis l'an dernier le port de Bordeaux héberge un incubateur de Bordeaux Technowest et de nombreuses startups ont fait le déplacement ce mardi pour suivre la présentation.

« Nous n'en serions pas là s'il n'existait pas à Bordeaux le vivier d'innovateurs que tu animes... C'est une démarche nouvelle lancée par le port de Bordeaux et désormais les collectivités s'engagent auprès de nous pour développer ces jumeaux numériques. Il fallait y croire, ça avance et je crois que c'est le premier projet de ce type en France qui marche vers le succès », lui a répondu Jean-Frédéric Laurent.

Préparer le territoire au choc climatique grâce aux jumeaux

Cette innovation des jumeaux numériques a été développée dans le droit fil des travaux lancés depuis plusieurs années par le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) pour améliorer sa connaissance de l'estuaire, grâce un ensemble d'outils de mesure (des marées, du courant) et des campagnes bathymétriques (profondeur, configuration du fond), agrégées ensuite à partir de 2020 à Gironde XL 3D : prototype du modèle porté aujourd'hui par les jumeaux numériques. Ces derniers sont au cœur de la feuille de route 2021-2025 du port de Bordeaux, axée sur la transition écologiques et énergétique.

Le GPMB a embarqué dans cette aventure de nombreux partenaires, à commencer par l'Agence de bassin Adour Garonne, dans le cadre de son étude prospective baptisée « Garonne 2050 ». Avec comme objectifs fondamentaux d'accélérer la résilience territoriale face au changement climatique pour trouver un équilibre optimal entre développement et préservation écologique. Les jumeaux numériques ont été développés, après sélection, par le groupement constitué d'Egis (société d'ingénierie à Guyancourt), d'Oslandia (systèmes d'information géographique à Paris) et Fieldbox AI (gestion de données en milieu industriel à Bordeaux).

Une innovation primée au salon BIM World à Paris

Leur développement, finalisé en seulement une année, est tellement réussi que les jumeaux numériques bordelais ont été présentés début avril dans le cadre des trophées du salon BIM World, à Paris. Cette édition 2023 de BIM (Building information modeling/Modélisation des données d'un bâtiment) était dédiée aux jumeaux numériques (infrastructures, performance environnementale, etc.). Avec à la clé un palmarès national dans lequel le port de Bordeaux a décroché le 5 avril le trophée « Ville et Territoires ».

Développés en open source, les jumeaux numérique du fleuve pourront être enrichis par des données complémentaires dont Jean-Frédéric Laurent espère qu'elles seront ensuite réinjectées dans le modèle de référence. Même s'il n'y a aucune obligation.

