A Bordeaux, Enedis mène un chantier express, nocturne et souterrain sur le réseau électrique

Situés dans des souterrains, ils sont accessibles par des trappes disséminées ça et là dans les rues ou sont logés dans des caves d'immeubles. Ils portent des noms évocateurs de la vie de surface d'aujourd'hui ou d'autrefois : Christophle, Intendance, Cubic, Zara, Uniprix, etc. Indispensables au bon fonctionnement du réseau électrique, ces postes de transformation d'électricité servent à convertir la moyenne tension (15.000 volts) en basse tension (220 volts) et maillent toute l'agglomération : on en trouve 1.600 à Bordeaux, majoritairement souterrains, et 2.800 à Bordeaux Métropole. Et alors que certains de ces équipements datent des années 1970, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, les remplace actuellement par du matériel neuf. Des équipements plus fiables, plus faciles à entretenir et, surtout, bien plus sûrs pour les agents qui interviennent dessus.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. À gauche, l'ancien équipement datant des années 1970, à droite le nouveau poste de transformation installé en 2022; Mieux isolé, il permet aussi des interventions plus fines sans couper tout le secteur en cas de panne. (crédits : PC / La Tribune).

En l'occurrence, un chantier express est mené par Enedis du 21 au 24 novembre pour changer trois postes situés sous le cours de l'Intendance, rue hautement commerçante du centre-ville de Bordeaux. "Depuis fin 2020, nous remplaçons les câbles et les postes de transformation sur le secteur du cours de l'Intendance. Cette semaine, nous allons remplacer trois postes en travaillant de nuit, à partir de 23h, pour minimiser la gène pour les riverains, les restaurateurs et les commerçants en limitant les coupures à 6h par nuit", explique Eric Van der Vliet, le directeur territorial Bordeaux Métropole chez Enedis. Un chantier chiffré à 300.000 euros par Enedis.

Lire aussiEnedis teste un brouillard anti-intrusion pour se protéger contre les vols