Electronique : « Le neuf n'est plus obligatoire, le reconditionné peut même être cool » (EcoMicro)

LA TRIBUNE - Quel est le cœur de métier d'Ecomicro ?

Julien MARANON - C'est une structure de l'économie sociale et solidaire, une PME familiale qui emploie 30 personnes, dont un tiers en état de handicap psychique et mental. Notre métier c'est la collecte, le reconditionnement et le recyclage des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, que l'on récupère auprès des entreprises et collectivités de Nouvelle-Aquitaine et au-delà. On récupère leurs flottes d'ordinateurs, de smartphones et autres pour reconditionner et revendre ceux qui fonctionnent ou déconstruire et valoriser ceux qui ne peuvent pas être reconditionnés. Notre objectif c'est de réduire au maximum l'impact environnemental de ces équipements électroniques en travaillant en local. On priorise les professionnels pour l'approvisionnement en équipements électroniques mais notre site e-commerce est également ouvert aux particuliers.

Lire aussiComment Orange, Cordon et Handiprint reconditionnent les smartphones à Ambarès

Quelles sont les perspectives de ce marché ?

Nous comptons plus d'un millier de clients et on devrait réaliser autour d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2023 sur un marché qui est encore peu connu mais déjà très concurrentiel. Il y a notamment beaucoup d'acteurs étrangers et de grandes plateformes bien connues. Nous on se positionne comme une vraie entreprise avec de vrais humains dedans qui travaillent à Saint-Loubès, près de Bordeaux, et qui partagent un vrai souci environnemental et d'accessibilité au numérique. Nos smartphones sont reconditionnés en France et seulement 5 à 10 % de nos pièces détachées sont commandées neuves à l'étranger. On essaie au maximum de s'auto-approvisionner en pièces détachées issues des appareils déconstruits. Pour faire face à la hausse de l'activité, on lancera en octobre prochain, avec l'IUT de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine et les clusters du numérique, la première promotion d'un diplôme 3R (réparer, reconditionner, recycler) sur les métiers du reconditionné et des métiers du numérique responsable.

Lire aussiNumérique responsable : les défis d'Enter, le nouveau pôle de compétitivité néo-aquitain

Avez-vous le sentiment de nager à contre-courant alors que plus d'un milliard de nouveaux smartphones sont achetés chaque année dans le monde, sans même compter l'océan de gadgets connectés présentés encore cette année à Viva Technology ?

Je ne sais pas si on prend le contrepied de la technologie actuelle mais on est convaincu que l'innovation technologique ne doit pas être contraire à une action responsable et une prise de conscience de l'environnement et des utilisateurs. Chez EcoMicro, on apporte une coloration verte très concrète, très palpable. Nous valorisons 900 tonnes de déchets par an, soit environ 70.000 ordinateurs et smartphones. C'est presque rien, c'est une goutte d'eau, mais c'est déjà ça ! On a clairement nagé à contre-courant pendant 25 ans. Mais, aujourd'hui, on sent que le flux change et qu'on a une écoute bien plus attentive des acheteurs qui cherchent du reconditionné. On a collectivement pris conscience que dans le numérique et l'électronique aussi le neuf n'est plus une obligation, que le reconditionné peut être utile et même cool !

Il y a aujourd'hui une effervescence incroyable sur ce marché du reconditionné même si la dimension écologique n'est pas forcément au cœur des motivations de tous les acteurs, notamment quand le reconditionnement se fait à l'étranger, parfois à l'autre bout du monde. Nous militons pour que le reconditionné ce soit de l'économie circulaire et des emplois locaux. Cela passera par la certification de reconditionneurs français qui créent des emplois un peu partout en France.

Lire aussi« Le sujet des achats durables n'appartient plus seulement à l'acheteur mais à toute l'entreprise »