Hello RSE lève 1,3 million d'euros pour promouvoir la commande publique responsable

"Quand un acheteur cherche un produit sur Hello RSE, on lui propose toujours trois réponses : l'offre la plus compétitive sur le prix, l'offre la plus près de chez lui et l'offre dotée des meilleurs garanties de RSE [responsabilité sociétale des entreprises], c'est-à-dire en termes d'impact social et écologique, de matériel reconditionné, de consommation d'énergie ou de réparabilité. C'est une approche différente du e-commerce !", avance Olivier Perron, le président et fondateur d'Hello RSE.

Cette place de marché, lancée en 2019 à Bordeaux, propose aujourd'hui 100.000 références de produits et services informatiques et compte 5.000 clients, qui sont à 80 % des acheteurs publics.

Car ce sont bien les acheteurs publics des collectivités locales et des établissements scolaires qui sont visés prioritairement par Hello RSE. L'entreprise bordelaise cible les achats publics réalisés en dessous du seuil de 40.000 euros au-delà duquel un marché public est obligatoire. Une forme de niche qui pèse quand même la bagatelle de 40 milliards d'euros par an. Créée initialement sous le nom d'EducandCo pour une activité centrée sur le numérique éducatif, l'entreprise a changé de nom et d'ambition en début d'année, comme l'explique le fondateur à La Tribune : "On a rencontré un joli succès sur l'éducatif et on a décidé d'élargir notre offre parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les cadres législatifs poussant des achats responsables évoluent très vite, et plus vite que l'offre proposée aux acheteurs publics."

Une levée de 1,3 million d'euros

Pour combler cette lacune de marché, Olivier Perron, passé par Rue du Commerce Pro et Cdiscount Pro, a mis au point une offre globale : "On couvre l'ensemble du cycle de vie des produits : sourcing, vente et rachat en fin de vie pour les reconditionner ou les valoriser chez nos partenaires." S'y ajoute une place de marché développée en interne qui accueille déjà une centaine de vendeurs tiers pesant près de 40 % des ventes. Enfin, Hello RSE, qui est labellisée Numérique Responsable 2, a également une activité de formation et d'accompagnement sur les matériels éducatifs.

Des arguments qui ont convaincu la Banque des territoires et le réseau Badge (business angels des grandes écoles) d'investir 1,3 million d'euros dans la startup qui affirme être rentable depuis deux ans avec un chiffre d'affaires annuel "de quelques millions d'euros". Installée à la Pépinière éco-créative des Chartrons et retenue dans la 2e sélection du NA 20, l'équipe d'une vingtaine de salariés devrait rapidement grandir. "Nous recrutons dix à quinze personnes à Bordeaux, dès 2023, sur des postes de développeurs, de commerciaux, de marketing, de service client et de finances", liste Olivier Perron qui entend muscler sa plateforme et ses algorithmes et élargir son catalogue afin de doubler son nombre de clients à moyen terme. "L'objectif est aussi d'aller chercher les acheteurs privés qui ne pèsent que 20 % de notre portefeuille aujourd'hui mais qui ont vocation à en peser la moitié dans les années qui viennent", poursuit-il.

Car sur le segment de l'achat public, l'entreprise bordelaise est face à des acteurs d'envergure et déjà bien installés tels que l'Ugap (Union des groupements d'achats publics) qui compte 1.500 salariés et 5,6 milliards d'euros de chiffe d'affaires ou encore Manutan Collectivités (126 millions d'euros de chiffre d'affaires). Face à ces mastodontes, Hello RSE joue la carte d'un réseau de revendeurs de proximité.



