Legrand confirme ses objectifs porté par la quête d'efficacité énergétique

Sur des ventes de 2,2 milliards d'euros, le groupe basé à Limoges a dégagé 331 millions d'euros de bénéfice net part du groupe, démontrant, pour le directeur général Benoît Coquart « la forte capacité de résistance du groupe dans un environnement incertain et mouvant, marqué notamment par la faiblesse des marchés résidentiels ».

L'activité était en hausse sur les produits phares de Legrand, notamment ceux liés à l'efficacité énergétique, les centres de données informatiques ou les produits connectés, tandis que Benoît Coquart considère le trou d'air du marché résidentiel « conjoncturel plutôt que structurel », a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique jeudi 4 mai.

Hors effet d'acquisitions, du retrait de Russie et des taux de change, le chiffre d'affaires progresse de 7,4 % sur un an, avec une hausse dans toutes les régions du monde : +10,7 % en Europe (44 % du chiffre d'affaires du groupe), +3,5 % en Amérique du Nord et Centrale (38 %) et +7,9 % ailleurs. Aux Etats-Unis notamment, « la baisse à deux chiffres » du marché résidentiel a été « compensée par une croissance marquée des ventes » des produits destines aux centres de données, selon Legrand.

Sur le trimestre, « le niveau élevé de rentabilité du groupe » reflète « une solide maîtrise des coûts et des prix de vente dans un contexte toujours inflationniste » avec une hausse de près de 2 % des coûts liées aux achats de composants. Concernant les chaînes d'approvisionnement « tout est rentré dans l'ordre à l'exception de certains composants électroniques notamment des microcontrôleurs », a noté Benoît Coquart.

Sur l'année, l'entreprise vise une croissance des ventes (hors effet de change) entre +2 % et +6 %, ce qui inclut des acquisitions représentant « environ +3 % » -- un objectif inchangé même si Legrand « a pris un peu d'avance en terme de chiffre d'affaires comme de marge », selon le directeur général. Le chiffre d'affaires avait atteint en 2022 8,3 milliards d'euros (+19 %), pour un bénéfice net de près d'un milliard d'euros.

Dans un contexte de crise et de flambée des prix de l'énergie, les ventes de matériels d'efficacité énergétique sont particulièrement dynamiques, notamment en Europe: thermostats, équipements pour réduire la consommation, etc. Legrand a également profité l'année dernière de plusieurs acquisitions :

« Nous avons beaucoup de discussions en cours et on annoncera dans les trimestres qui viennent des acquisitions complémentaires », a détaillé le directeur général, prévoyant « un bon rythme d'acquisitions » et ce « quel que soit l'environnement des taux d'intérêt ».

