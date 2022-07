Girondins de Bordeaux : un accord réduit la dette du club de 40 millions d'euros

"On réduit la dette au niveau du club de 40 millions [d'euros]. On a trouvé un accord avec les prêteurs", a déclaré Gérard Lopez au micro de RMC, confirmant ainsi les propos tenus lundi à l'AFP par l'un des ses proches qui indiquait que de nouveaux accords avaient été trouvés dans la nuit de dimanche à lundi avec King Street et Fortress.

Cette restructuration, qui fait tomber la dette du club de 53 à 13,5 millions d'euros, répond à un point soulevé par les instances pour justifier la rétrogradation administrative du club en championnat de National 1, la troisième division du football français. Il s'ajoute à la mise sous séquestre par Gérard Lopez de 14 millions d'euros annoncée dimanche 10 juillet qui, là-aussi, répondre à une demande expresse de la DNCG.

Le club a aussi pu compte sur le soutien de Bordeaux Métropole qui a formellement voté vendredi 8 juillet la suspension du loyer versé par les Girondins pour le stade Matmut et son versement différé à l'horizon 2025/2026.

Relégué sportivement en Ligue 2 à la fin de la saison passée, Bordeaux a été rétrogradé le 14 juin en National par la DNCG, le contrôleur de gestion du football français, après examen des finances du club. La décision a été confirmée en appel le 5 juillet.

Forts de ces nouveaux éléments qui assainissent drastiquement la situation financière du club, renouant à des niveaux inédits depuis au moins cinq ans, les Girondins ont rendez-vous mardi 19 juillet devant le Comité national olympique et sportif français pour une audience de conciliation. Si l'avis, consultatif, du CNOSF est favorable, la décision de maintenir Bordeaux en L2 devra ensuite être approuvée le lendemain (20 juillet) par le comité exécutif de la Fédération française (FFF). D'ici là, une audience est prévue au tribunal de commerce de Bordeaux, vendredi 15 juillet, pour faire avaliser par les juges l'accord obtenu entre le club et ses créanciers.

Si le club au scapulaire n'obtient pas le feu vert pour repartir en L2, sa dernière option sera de saisir le tribunal administratif. Le championnat de L2 reprend le 30 juillet.