LA TRIBUNE - Dix ans après le lancement de ce salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes, cette problématique a-t-elle progressé dans les esprits et dans les actes ?

Séverine VANLEENE-VALETTE - La reconversion professionnelle a toujours existé, bien avant Profession'L, mais on constate aujourd'hui qu'elle est beaucoup plus présente dans les mœurs et davantage mise en lumière. Il y a dix ans c'était encore timide, des femmes y pensaient au stade de l'idée, aujourd'hui on est probablement davantage dans le passage à l'acte parce qu'il est devenu beaucoup plus courant d'en parler. On s'autorise aussi davantage à parler de reconversion professionnelle sans que cela soit subi, pour chercher une profession avec davantage de sens.

Valentine MULLIEZ-BARDINET - C'était un sujet très individuel, abordé chacune dans son coin. Mais il y a désormais une prise de conscience que la place des femmes dans la sphère économique et la reconversion professionnelle sont des enjeux collectifs qui concernent beaucoup de femmes. Donc, aujourd'hui, la reconversion professionnelle n'est plus tabou, les femmes s'en saisissent tout au long de leur vie ! C'est d'ailleurs l'une des évolutions du salon : on ne souhaite plus y parler de la reconversion à un instant T mais des reconversions tout au long de la carrière professionnelle.

Et du côté de l'entreprise, ce sujet a-t-il infusé ?

Séverine VANLEENE-VALETTE- On ressent une forte demande des partenaires entreprises et institutionnels sur ce sujet avec un nombre de partenaires en hausse de 30 % cette année. Dans les entreprises, on voit aussi aujourd'hui beaucoup de postes de responsables de la RSE (responsabilité sociétale et environnementale) qui n'existaient pas il y a dix ans et qui sont chargés notamment d'aborder ces sujets d'inégalité entres les femmes et les hommes, d'équité, d'accès à la formation ou encore de développement personnel.

Quels sont les obstacles qui demeurent ?

Séverine VANLEENE-VALETTE - Année après année, certains ateliers sont toujours autant demandés dont celui de la prise de parole en public pour gagner en assurance et en confiance en soi. Il y a toujours des inégalités salariales aussi d'où le besoin d'oser et d'assumer de parler argent dans le monde de l'entreprise. On aborde ce sujet dans l'atelier "Ma juste valeur". Sur ces sujets de reconversion, de formation professionnelle, de salarie, il reste encore beaucoup de barrières psychologiques à lever. Et puis il y la question de l'accès à l'information sur tous ces sujets, particulièrement pour les femmes les moins diplômées. Nous essayons d'y remédier avec des ateliers en vidéo à distance et des évènements décentralisés dans les mairies de quartier de Bordeaux et les mairies des communes de Bordeaux Métropole, pour venir au plus proche des femmes qui peuvent en avoir besoin.



Valentine MULLIEZ-BARDINET - C'est aussi la raison de notre parti pris depuis dix ans de proposer un salon complètement gratuit avec un statut associatif. Les partenaires publics et privés financent le fonctionnement du salon et l'accès est gratuit pour les femmes qui viennent. On inaugure aussi cette année une soirée témoignages le 24 mars au Musée Mer Marine, à Bordeaux, sur un format et un horaire différent, toujours dans le soucis d'être le plus accessible possible. Et comme c'est un format plus petit, c'est quelque chose que l'on pourrait plus facilement reproduire dans des villes plus petites de Nouvelle-Aquitaine ou d'ailleurs.

L'édition 2022 du Salon Profession'L Bordeaux se tient les 15 et 16 mars en distanciel puis les 17 et 18 mars en présentiel à Hôtel de ville de Bordeaux. Les organisatrices attendent 2.000 participantes. Programme et inscriptions ici.