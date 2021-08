Grosse cylindrée bordelaise des ventes de livres, la Librairie Mollat classée numéro un national

Le Classement "Livres Hebdo" des 400 premières librairies françaises cuvée 2021 vient de porter la Librairie Mollat, à Bordeaux, au pinacle avec la première place nationale. Ce palmarès annuel, qui en est à sa 17e édition, s'appuie en l'occurrence sur le chiffre d'affaires 2020 réalisé avec les ventes de livres. Ainsi, avec un CA de 25,6 millions d'euros l'an dernier, la Librairie Mollat dame le pion au Maillot jaune du secteur : la librairie parisienne Gibert Joseph.

L'an dernier la librairie familiale Mollat, qui n'a cessé de s'étendre jusqu'à se tailler une énorme tranche dans le pâté d'immeubles borné par la rue Porte-Dijeaux, les cours de l'Intendance et Vital Carles s'était classé à la seconde place de ce palmarès national, derrière Gibert Joseph et devant l'adjudicataire EMLS à Vitrolles (banlieue de Marseille).

Librairie Mollat : 2 millions de livres l'an

Spécialisé comme les autres adjudicataires de ce classement dans la vente de manuels scolaires, EMLS est tributaire des changements de programmes. Ce qui explique que cette librairie ait pu grimper de la douzième à la troisième place en 2020. La Librairie Mollat qui occupait également la deuxième place de ce palmarès national lors du classement 2019 de "Livres Hebdo", derrière la librairie parisienne Gibert Joseph et devant Gibert Jeune rive gauche, à Paris, est une grosse cylindrée de la vente de livres en France.

Comme l'avait souligné "Livres Hebdo", le classement 2019 a consacré le recul de l'adjudicataire Cufay, à Abbeville (Somme) également spécialisé dans la vente de manuels scolaires, passé à la quatrième place après avoir occupé le second rang. Ouverte en 1896, la Librairie Mollat, qui emploie plus de 100 salariés, a fêté ses 120 ans il y a peu. Installée sur 2.500 m2 elle vend en moyenne 2 millions de livres par an. Denis Mollat y a beaucoup investi dans la numérisation, créant un studio de production d'émissions web et accouchant d'une Librairie Mollat digitale, dont le chiffre d'affaires à atteint la barre des 3,6 millions d'euros en 2020.

