Le mécénat d'entreprises sollicité pour planter un million d'arbres à Bordeaux Métropole

Avec l'arrivée des beaux jours, il n'est pas rare de rencontrer des salariés de startups, de PME ou de grands groupes ayant participé à une action de nettoyage d'une plage, d'un lac ou d'une forêt dans le cadre d'une journée de cohésion d'équipes. Demain, on en croisera peut-être d'autres en train de planter ou d'entretenir des arbres dans l'agglomération bordelaise. Le 1er juin dernier, 90 entreprises étaient réunies en présentiel et en visio-conférence par les services de Bordeaux Métropole pour en parler. Objectif : les sensibiliser à la végétalisation du territoire et au fait qu'elles peuvent y participer activement par le biais du mécénat d'entreprise.

8,2 millions d'euros récoltés depuis 2017

La Métropole bordelaise s'est dotée d'une cellule de mécénat dès 2017 pour récolter des dons tant auprès des entreprises que des particuliers et associations afin de financer certaines politiques publiques telles que la restauration du pont de pierre ou des statues du jardin public. De quoi réunir au total plus de 8,2 millions d'euros auprès de 190 entreprises, 1.200 donateurs et 100.000 contributeurs pour soutenir des actions culturelles, patrimoniales, solidaires ou écologiques. En moyenne, les entreprises donnent 10.000 euros.

L'opération de mécénat pour la restauration du pont de pierre, la première de ce type en France, a par exemple récolté 457.000 euros, dont 434.000 euros auprès des entreprises, soit environ 1,5 % du coût total de la rénovation estimé à 30 millions d'euros. Et si le mécénat se définit comme un "soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général", il permet aux mécènes de bénéficier d'un avantage fiscal à hauteur de 60 % du montant du don pour les entreprises et de 66 % pour les particuliers. Peuvent s'y ajouter diverses contreparties tels que la mention du nom du mécène par exemple.

Un million d'arbres à planter d'ici à 2030

Présenté dès le mois de novembre 2020, comme un marqueur de la majorité PS-EELV, le programme de végétalisation de Bordeaux Métropole prévoit la plantation d'un million d'arbres d'ici à 2030. La Métropole va y consacrer trois millions d'euros par an pendant dix ans, ce qui représente, selon elle, une multiplication par dix des moyens engagés. Mais face à l'ampleur de la tâche, cela ne suffira probablement pas. D'où la volonté du président (PS) Alain Anziani d'y associer le plus d'interlocuteurs possible.

"J'ai la conviction que nous ne nous pourrons y arriver seul et qu'il est indispensable de partager cette démarche avec les entreprises, petites et grandes, mais aussi les particuliers et les associations", explique-t-il

Le mécénat pour l'opération un million d'arbres vient ainsi d'être ouverte aux entreprises depuis le 1er juin et elle le sera aux particuliers et aux associations en 2022. "Nous n'avons pas d'objectif chiffré pour cette opération mais ce qui intéresse d'abord les entreprises c'est de créer du lien et de mobiliser leurs équipes en interne en fédérant leurs salariés sur des projets vertueux et d'intérêt général. C'est une démarche de RSE", précise François Durquety, le pilote du plan "un million d'arbres". Une opportunité qui peut séduire puisque 74 % des décisionnaires RH estiment que la RSE est un critère important pour attirer de nouveaux collaborateurs, selon un sondage Ifop pour PageGroup. Un constart particulièrement vrai dans les métiers les plus tendus tels que les ingénieurs ou les développeurs informatiques, nombreux à Bordeaux.

"Pour l'heure, seul le promoteur immobilier Groupe Duval a officialisé sa participation mais l'accueil a été plutôt bon le 1er juin. On a eu des entreprises du paysages prêtent à faire du mécénat de compétences, tandis que des promoteurs et constructeurs mais aussi des centres commerciaux se montrent motivés pour planter aussi des arbres chez eux", poursuit François Duquety.

100.000 plantations prévues cet hiver

Les entreprises intéressées peuvent en effet opter pour un don financier, un don en nature (foncier, arbres, plants, outils, etc.), un don en compétences en mettant leurs salariés à disposition de la Métropole pour un temps donné ou en plantant ou en des arbres sur leurs domaines privés. Cela peut aussi passer, par exemple, par un produit-partage : pour chacun de ses produits vendus, l'entreprise reverser une part à Bordeaux Métropole.

A l'horizon 2030, l'objectif de Bordeaux Métropole est d'augmenter de 20 % le patrimoine arboré. Plus de 100.000 plantations sont d'ores et déjà prévues dans l'agglomération cet hiver. "Nous connaîtrons bientôt les températures de Séville en dépassant régulièrement les 40 °C. La solution la plus simple pour lutter contre cela c'est de constituer des îlots de fraîcheur et de planter des arbres pour créer de l'ombre, capter le CO2 et favoriser la biodiversité. Sans compter que les arbres et la végétalisation participent à l'amélioration de la qualité de vie et des paysages urbains", assure Alain Anziani, qui ajoute qu'une semaine de l'arbre se tiendra chaque année à Bordeaux Métropole pour sensibiliser la population.

