VIDEO. Brancher son cerveau à une IA : mythe ou réalité ?

Pour le grand public, l'intelligence artificielle est souvent présentée comme une solution magique, bien éloignée de la réalité de la recherche et des applications réelles sur le terrain et dans la vie de tous. Réussir à relier un cerveau humain avec un ordinateur fait partie de ces mythes tenaces sortis tout droit de la science-fiction. Depuis quelques années, Elon Musk promet beaucoup, et son projet Neuralink fait les gros titres à chaque nouvelle conférence de presse. Mais les interfaces cerveau-ordinateur constituent avant tout un champ de recherche très vaste. Récent et en même temps foisonnant et passionnant.

Pour aller plus loin et se rendre compte de ce que la technologie permet de faire aujourd'hui, direction l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) Bordeaux Sud-Ouest à la rencontre de Fabien Lotte qui travaille sur le sujet depuis un dizaine d'années. Alors, serons-nous demain tous reliés à des machines ?