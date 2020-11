VIDEO. Comment Emmaüs Connect lutte contre la fracture numérique à Bordeaux

Entrepreneur et consultant récemment installé à Bordeaux, Thomas Gouritin, 31 ans, va à la rencontre des chercheurs et industriels de la tech depuis 4 saisons avec sa chaîne Youtube Regards Connectés.



L'objectif de cette nouvelle saison en partenariat avec La Tribune est simple : prendre de la hauteur en donnant la parole aux acteurs de l'écosystème bordelais dans leur diversité. Toujours dans un soucis de pédagogie et de vulgarisation. Au programme des prochains mois : l'intelligence artificielle et la santé de demain, mais aussi l'inclusion numérique, l'emploi, et l'impact social citoyen du numérique.

Premier épisode : "Lutter contre la fracture numérique et l'illectronisme, avec Emmaus Connect