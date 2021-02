Equinix construit un data center de grande ampleur à Bordeaux Métropole

"Nous sommes le moteur des leaders mondiaux du numérique" aime à raconter la société américaine Equinix, qui conçoit, construit et exploite plus de 220 data centers dans 26 pays. L'entreprise, créée en 1998 et dont le chiffre d'affaires avoisine les six milliards de dollars en 2020, en opère notamment neuf en région parisienne, à Pantin, Saint-Denis, et Roissy. Elle vient d'en mettre en chantier un dixième à Bruges, commune limitrophe de Bordeaux, qui sera le premier hors de l'Ile-de-France. Le chantier a débuté en fin d'année dernière dans la zone logistique de Bruges à deux pas de la rocade sur un terrain de 23.000 m2. Un bâtiment de 3.300 m2 de surface plancher et de 5 mètres de haut doit y sortir de terre dans les mois qui viennent.

Un enjeu de souveraineté

Cette nouvelle infrastructure numérique est le point final d'arrivée du...