Podcastine, un nouveau format audio sur l'actualité du grand Sud-Ouest

Revue Far-Ouest, Rue89 Bordeaux, Aqui, JunkPage, Radios libre en Périgord (RLP), Curieux, La Clé des Ondes, Médiacités Toulouse, Le Type mais aussi les étudiants de l'Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (Ijba) : ce sont les partenaires de ce nouveau projet journalistique lancé ce lundi 28 septembre sous le nom de Podcastine. L'enjeu : proposer chaque jour, du lundi à vendredi à 16h30, un podcast (émission audio à écouter en direct ou en différé) d'une quinzaine de minutes sur un sujet d'actualité dans le quart sud-ouest de la France. Une approche au croisement du journalisme et du documentaire.

Ouvrir le capot du journalisme

"Le podcast est un format très porteur aujourd'hui et on est fier de lui donner sa place dans le grand Sud-Ouest en des médias indépendants et différents pour aller chercher une nouvelle audience qui ne lit pas forcément les médias. On leur parlera de politique, de société, de sport, de culture, d'art, d'écologie ou encore d'économie", explique à La Tribune Jean Berthelot de la Glétais, le directeur de la publication de Podcastine et, par ailleurs, président du Club de la Presse de Bordeaux. A chaque épisode, un journaliste viendra ainsi parler au micro de Podcastine de l'un de ses articles, dossiers ou reportages paru dans l'un des médias partenaires.

Avec ses quatre collaborateurs - un salarié à mi-temps Gabriel Taïeb et trois journalistes pigistes : Anne-Charlotte Delanghe, la rédactrice en chef, Marion Ruaud et Mathilde Loeuille - Jean Berthelot de la Glétais porte aussi un soucis de pédagogie et de transparence pour tenter de réduire le fossé entre les journalistes et le grand public :

"Il y a une volonté commune d'ouvrir le capot du journalisme et d'expliquer pourquoi et comment on travaille en donnant la parole aux vrais journalistes de terrains plutôt qu'aux éditorialistes des plateaux des chaînes d'info nationales qui parlent beaucoup de ce qu'ils ne connaissent pas et qui favorisent trop souvent des discours extrémistes ou caricaturaux. L'idée n'est pas de donner notre avis sur tout et rien mais bien d'expliquer comment on travaille concrètement. On veut beaucoup échanger avec nos auditeurs et lecteurs sur les coulisses, sur nos choix, sur les manières d'aller plus loin sur tel ou tel sujet et, in fine, d'être aussi à leur écoute sur le choix des sujets traités une fois par semaine."

Objectif de 4.000 auditeurs quotidiens

Portée par une société par action simplifiée associant Jean Berthelot de la Glétais et Florian Laval, le fondateur de Revue Far Ouest, Podcastine a de la trésorerie pour voir venir au moins jusqu'à juin 2021. Quant au modèle économique, il s'appuiera sur la publicité : "L'objectif est d'avoir une publicité avant et une après le podcast ce qui nous permettrait d'atteindre un équilibre économique autour de 3.500 à 4.000 auditeurs quotidiens. C'est très ambitieux mais ça nous semble faisable. On fera le bilan en juin prochain", précise le directeur de la publication.

Podcastine utilise la plateforme Acast et est disponible sur les principales plateformes de podcast en ligne (Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc.). Parmi les premiers sujets qui seront abordés par l'émission figurent notamment des reportages sur la Base sous-marine, sur l'héritage des Républicains espagnols, sur la problématique de l'excision ou encore sur Bernard Laporte.