50 emplois à Bordeaux d'ici 2023 pour le studio d'animation Sun créature

"The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe" a déjà reçu une attention internationale pour sa première saison en étant nominé aux Bafta Awards. Il a également remporté quatre Emile Awards en 2018. (Crédits : Sun creature)

La société de production et studio d’animation Sun créature créée au Danemark en 2013 va s’installer à Bordeaux. Dès septembre, une dizaine de personnes commenceront à y travailler pour la production de la deuxième saison de la série "The Heroic Quest of the Valliant Prince Ivandoe". Les bureaux bordelais de Sun Creature, en phase de croissance, devraient accueillir une cinquantaine de personnes d’ici trois ans.