La carte qui liste les artisans ouverts près de chez vous

De très nombreux artisans restent ouverts dans toute la France pendant le confinement. Pour soutenir leur activité, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat diffusent une carte interactive actualisée automatiquement et quotidiennement permettant de lister et géolocaliser toutes ces entreprises : la carte est consultable ici.

"J'appelle les consommateurs à soutenir les petites entreprises de leur commune, pendant le confinement pour celles qui peuvent ouvrir. Il faut aussi penser à toutes les autres dès maintenant, en évitant le shopping en ligne inutile et en patientant un peu. Prenons conscience de ce qu'ils perdent ces jours-ci et des difficultés qu'ils auront quand ils rouvriront. Ce sont ces activités qui gardent une ville vivante", lance Nathalie Laporte, présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Gironde.

Par ailleurs, la CMA 33 a également créé une plateforme de mise en relation pour les entreprises produisant ou cherchant à produire des masques de protection dans le département. "L'objectif de la plateforme est de mettre en relation les communes, les entreprises, les associations, les particuliers qui souhaitent acheter des masques fabriqués sur leur territoire", indique la chambre consulaire. La plateforme est consultable ici. Près de 200 entreprises girondines de taille variable sont déjà inscrites.