Le réseau d'entrepreneures Bouge ta Boite s'implante au Pays basque

Développer le business et monter en compétences : c'est le double objectif poursuivi par Marguerite Demoures avec la création d'un cercle Bouge ta Boite basé à Bayonne (Pyrénées Atlantiques). Cette travailleuse indépendante spécialisée dans le marketing et la prospection digitale est arrivée de Bordeaux sur la côte basque début 2019. C'est elle qui est à l'origine de ce lancement formalisé le 18 décembre dernier au sein d'une agence bancaire BNP Paribas, partenaire du réseau au niveau national. "Je cherchais un entre deux entre les réseaux purement business, type BNI, et des associations plus conviviales. L'idée de départ n'était pas forcément d'aller vers un réseau purement féminin mais finalement le concept de Bouge ta Boite correspond parfaitement à ce que je recherchais avec un partage de compétences, une belle énergie et l'opportunité de mettre en avant des profils de femmes cheffes d'entreprise", explique Marguerite Demoures.

Concrètement, le cercle initié à Bayonne réunira dans un premier temps 25 profils féminins, un par métier, pour échanger deux fois par mois sur le temps du déjeuner. "Que ce soit sur l'âge, le domaine d'activité ou le statut, on recherche de la diversité. Cela peut concerner des cheffes d'entreprise jusqu'à 10 voire 15 salariés, des indépendantes, des professions libérales, des salariées disposant d'une autonomie de décision, de conjointes collaboratrices d'artisans, etc", détaille la fondatrice du cercle bayonnais. Créé en 2016, le réseau Bouge ta Boite compte 75 cercles dans toute la France et revendique plus de 900 membres, appelées "bougeuses".

Le salon Profession'L revient à Bordeaux les 6 et 7 février 2020

C'est au sein d'un édition bordelaise du salon Profession'L que Marguerite Demoures a découvert le réseau Bouge ta Boite. Dédiée aux projets de reconversion professionnelle des femmes, cet évènement créé en 2013 par deux bordelaises - Séverine Valette et Valentine Bardinet - tiendra sa 8e édition à Bordeaux les jeudi 6 et vendredi 7 février 2020. 90 entreprises et organismes professionnels partenaires sont annoncés ainsi que 65 conférences et ateliers autour notamment des métiers liés à la e-santé et à la transition écologique, de la création d'entreprise, de la formation et du développement personnel.

