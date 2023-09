L'abonnement unique TER et transports urbains enfin voté à Bordeaux Métropole

C'est un ticket gagnant pour une flopée d'usagers des transports. Les élus de Bordeaux métropole ont voté aujourd'hui, à la quasi-unanimité, l'instauration d'un abonnement d'ici la fin de l'année réunissant les transports publics TBM (tram, bus, vélo...) avec les trains régionaux qui passent sur le territoire de l'intercommunalité. Un sujet de longue date sur lequel la Métropole faisait figure de mauvaise élève face à ses homologues françaises.

L'accès illimité aux trains desservant 17 gares métropolitaines sera proposé en option à 10 euros par mois, en plus de l'abonnement au réseau TBM. Un tarif solidaire sera applicable et dégressif en fonction des publics. La combinaison sera largement gagnante pour des usagers quotidiens jusqu'ici contraints de souscrire indépendamment à deux services. La Métropole versera à la Région une somme de 592.000 euros pour la première année, au titre de la perte de recettes d'exploitation sur les TER. Mais plus de la moitié sera compensée par les ventes d'abonnement, selon les prévisions, et le reste à charge s'élèvera à 266.000 euros.

Lire aussiLe premier service de vélos en gare de France sera expérimenté en Nouvelle-Aquitaine

De nombreux élus se réjouissent de voir l'aboutissement de négociations avec la Région entreprises il y a plusieurs années de cela. « On a réussi à travailler avec la Région et le résultat est remarquable. Cela va faciliter la vie des usagers, c'est une avancée tout à fait majeure et ils nous en seront reconnaissants », marque Alain Anziani, le président PS de Bordeaux Métropole.

« La vérité des prix »

Une concrétisation saluée par les élus de tous bords, avec tout de même quelques réserves sur le coût. « Je prends l'exemple de Nantes, Strasbourg et Toulouse. Dans toutes ces métropoles on peut accéder au réseau TER avec son abonnement de base voire même avec un ticket unique. Là on a une vraie capacité à avoir un report modal important », pointe Guillaume Garrigues, élu du groupe de droite Métropole Commune(s). « Est-ce que ici l'usager sera tenté de prendre le train en sachant qu'il devra débourser 120 euros de plus par an ? »

Lire aussiTransports publics : tout comprendre aux RER métropolitains

Une remarque sur laquelle son collègue Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-de-Médoc, a sourcillé. « Je veux bien qu'on se compare à Nantes et Strasbourg, mais regardez si ces métropoles vont mettre autant d'argent sur les RER Métropolitains qu'on le fait nous. Certes c'est 10 euros et c'est toujours trop cher. [...] Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait la vérité des prix ! »

L'arrivée de la formule est d'autant plus nécessaire que la Métropole travaille au déploiement des deux prochaines lignes du RER Métropolitain d'ici 2030 après l'ouverture de la halte du Bouscat en juin dernier. L'appropriation de ce transport du quotidien passera notamment par son intégration aux réseaux de transports urbains à Bordeaux Métropole mais également à Pau, Poitiers ou La Rochelle qui veulent aussi voir le train à haute fréquence passer.

Lire aussiÀ Bordeaux, le bus express ouvrira bien mi-2024... mais sans tous les bus électriques prévus