Le premier service de vélos en gare de France sera expérimenté en Nouvelle-Aquitaine

« Les offres de mobilité ne se limitent pas au bus, au tramway, au train ou au métro ! Elles sont aussi efficaces, dès lors qu'elles sont bien organisées, autour du co-voiturage, du vélo, de la marche à pied. Nous ouvrons le panel de solutions pour essayer de casser les barrières », explique Jérome Kravetz, directeur du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités (NAM) qui a lancé l'application Modalis capable de calculer des itinéraires multimodaux en Nouvelle-Aquitaine. C'est donc tout naturellement, que NAM a décidé d'accompagner le projet de l'opérateur Fifteen consistant à expérimenter un service de location de vélos électriques en gare. « Nous souhaitions tester une première en France », se félicite Jérôme Kravetz.

160 vélos dans 25 stations

Concrètement, à partir de cet été, 160 vélos électriques seront déployés dans 25 stations le long de la ligne TER qui relie Angoulême, en Charente, à Royan, en Charente-Maritime. Dans chacune des huit gares de la ligne, une station de vélo en libre-service sera mise à la disposition des usagers du TER dès leur descente du train. Il s'agira de leur permettre d'effectuer à vélo les derniers kilomètres de leur trajet en louant le cycle à l'heure ou à la journée. En complément, des stations sont annoncées dans les centres-ville d'Angoulême, Cognac et Royan. Ce territoire expérimentera pendant 18 mois ce modèle du vélo en gare déjà éprouvé aux Pays-Bas et en Belgique.

« Au Pays-Bas où la part modale du vélo atteint 27 % contre 3 % en France, ce service a pris de l'ampleur avec 21.000 vélos déployés dans 75 % des gares du pays », précise Benoît Yameundjeu, le directeur général de Fifteen.

En Nouvelle-Aquitaine, des capteurs embarqués sur le vélo permettront de récupérer un certain nombre de données en matière d'utilisation du vélo, de kilomètres parcourus, de vitesse moyenne, de temps moyen d'utilisation des vélos. De la même façon, la fréquentation des trains sera scrutée à la loupe, de même que le nombre d'abonnés qui auront pris le TER et le vélo.

« Nous verrons si le déploiement de ce type de service permet d'alléger l'emport des vélos dans les trains, et en matière de multimodalité, si cela entraîne une plus grande utilisation du vélo et si des automobilistes délaissent la voiture au profit du train et du vélo, la question étant de savoir si le modèle est pertinent pour des territoires qui mixent densité urbaine et ruralité », explique Jérome Kravetz.

Une offre de location combinée Parallèlement à cette expérimentation, SNCF TER Nouvelle-Aquitaine et le constructeur de vélos pliables Brompton Bike lancent dès le mois de mai une offre de location longue durée pour les usagers du TER. Cela permet de louer un vélo pliable pour 49 euros par mois (29 euros pour les étudiants) avec un engagement d'un an.

Un tronçon pertinent

C'est notamment pour cette raison que ce tronçon a été choisi pour le lancement de l'expérimentation :

« Nos études ont montré un potentiel intéressant de ce type d'usages sur ce territoire où les gares ne sont pas forcément à proximité immédiate de zones d'emplois. Comment couvrir Saintes ou Cognac notamment ? En l'occurrence la piste du vélo électrique apparaît pertinente. Le territoire est par ailleurs habitué au vélo du fait du passage de la Vélodyssée. Il y a donc des infrastructures et des habitudes. Enfin, il s'agit d'un territoire touristique », explique Jérôme Kravetz.

Ce service de vélos en gare sera accessible sur l'application mobile Vélo Modalis et sur la carte de transports Modalis qui héberge différents titres de transports sur un seul support. Objectif : lancer ce service au plus vite. « Il sera intégré à l'application Modalis dans un second temps », assure Jérôme Kravetz.

400.000 euros

Le coût de cette expérimentation qui s'inscrit dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt « France Mobilités - TErritoires de Nouvelles MObilités Durables » (TENMOD) s'élève à 400.000 euros dont 100.000 euros financés par l'Ademe, 100.000 euros par Nouvelle-Aquitaine Mobilités et 200.000 euros par Fifteen. Le syndicat mixte qui coordonne l'ensemble des mobilités à l'échelle régionale rassemble désormais 33 autorités organisatrices de la mobilité et 40 réseaux de transport. Créé en 2018 sous l'impulsion de la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les autorités organisatrices de la mobilités, il est l'un des plus importants syndicats mixtes de France sur la mobilité.

De son côté Fifteen, née de la fusion entre les deux entreprises hexagonales Smoove et Zoov, cible particulièrement les villes moyennes pour la constitution de Réseaux Vélo Augmentés. L'idée ? Répondre, au sein d'un même système, à tous les usages du vélo à l'échelle d'un territoire avec une offre de location vélo en courte ou longue durée.

