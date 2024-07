Législatives : l'extrême-droite en tête en Gironde, la gauche à Bordeaux Métropole

Symptôme de plus de la vague d'extrême-droite qui a submergé le pays dimanche, le RN a très fortement renforcé ses positions en Gironde par rapport à 2022 où ses candidats s'étaient qualifiés au second tour dans quatre circonscriptions sur douze et où il avait envoyé, pour la première fois, deux députés à l'Assemblée nationale. À l'issue de ce premier tour des législatives 2024, l'extrême-droite est qualifiée pour le second tour dans les trois-quarts des circonscriptions girondines et est arrivée en tête dans la moitié. Dans le Blayais, la députée RN sortante Edwige Diaz a été réélue dès le premier tour, réunissant près de deux fois plus de bulletins sur son nom qu'il y a deux ans.

Les six circonscriptions de Bordeaux Métropole placent cependant en tête cinq candidats du Nouveau front populaire et le candidat macroniste Thomas Cazenave. La mécanique politique des désistements républicains des candidats Ensemble et NFP pour faire barrage à l'extrême-droite devrait toutefois limiter le nombre de députés RN et sauver la mise de plusieurs députés macronistes sortants qui se trouvent en grande difficulté à l'issue de ce premier tour.

Le point sur les résultats dans le département alors que la participation a atteint 66,7 %, soit le plus haut niveau depuis 27 ans.

Thomas Cazenave en tête à Bordeaux.

Dans la 1ere circonscription de Gironde, qui regroupe Bordeaux Nord, Bruges et Le Bouscat, le macroniste Thomas Cazenave est arrivé en tête avec 38,3 % des suffrages exprimés, quatre points devant l'écologiste du Nouveau front populaire Céline Papin (34,2 %). Bruno Paluteau (RN) se qualifie également pour le second tour avec 21 %. Le ministre des Comptes publics a obtenu 28.600 bulletins sur son nom, soit 9.000 de plus qu'au premier tour des élections législatives de 2022 et autant qu'au second tour. De quoi distancer la candidate écologiste qui a pourtant gagné 11.000 bulletins par rapport au score de Catherine Cestari en 2022 (25.500 voix contre 14.000).

Dans le même temps, l'extrême-droite a réussi à tripler son nombre d'électeurs (15.700 contre 4.900) atteignant un niveau historique dans cette circonscription urbaine qui mêle quartiers aisés et populaires. Le second tour se jouera donc dans une triangulaire et le candidat Ensemble, seul à être arrivé en tête en Gironde, part en ballotage favorable. En 2022, il l'avait emporté avec 59,1 % au second tour.

Nicolas Thierry manque de très peu l'élection au premier tour à Bordeaux

Avec plus de 26.500 bulletins à son nom contre 17.100 en 2022, le député sortant (écologiste/NFP) Nicolas Thierry est passé tout proche de remporter la victoire à Bordeaux centre (2e circonscription) dès le premier tour. Il réunit 49,5 % des suffrages et devance de vingt points la candidate Ensemble Véronique Juramy (29,1 %) qui n'a convaincu que 3.000 électeurs de plus que Catherine Fabre en 2022. Malgré 14 %, score historiquement haut à Bordeaux et trois plus élevé qu'en 2022, l'extrême-droite n'est pas qualifiée. Nicolas Thierry se trouve donc en ballotage très favorable pour son duel du second tour face à Véronique Juramy.

Loïc Prud'homme a un cheveu de la victoire dès le 1er tour à Bordeaux



Dans la 3e circonscription de Gironde (Bordeaux Sud, Bègles, Villenave-d'Ornon), le Loïc Prud'homme (NFP/LFI) obtient 49,8 % des suffrages au premier tour, réunissant 30.700 suffrages. Malgré 11.000 bulletins de plus qu'au premier tour de 2022, le député sortant échoue à quelques dizaines de voix à remporter l'élection dès le premier tour mais distance très largement la candidate Ensemble Ariane Ary (27,8 %) et celle de l'extrême-droite (19,6 %). Il part donc en ballotage extrêmement favorable au second tour du 7 juillet.

Edwige Diaz (RN) élue dès le 1er tour



Dans la 11e circonscription du Blayais, au nord de la Gironde, la députée d'extrême-droite sortante Edwige Diaz est élue dès le 1er tour avec 53,3 % des suffrages exprimés, devant la candidate Ensemble Véronique Hammerer (22,5 %) et celle du NFP Cécilia Fonseca (22 %). La députée du Rassemblement national a réuni sur son nom 34.600 votes, soit près du double du 1er tour des élections législatives de 2022 (18.700 votes).

Dans la 5e circonscription du Médoc, le député d'extrême-droite sortant Grégoire de Fournas manque de peu la réélection dès le 1er tour avec 45,8 % des suffrages et 29.300 bulletins, contre 16.700 votes au 1er tour en 2022. Il devance largement la socialiste (NFP) Pascale Got (29,4 %) et le candidat Renaissance Stéphane Sence (17,7 %) qui devrait donc se désister. Le second tour devrait donc se jouer entre le RN et le Nouveau front populaire.

Le PS en tête à Bordeaux Métropole

Candidate Ensemble dans la 7e circonscription de Gironde autour de Pessac, la députée sortante Bérangère Couillard est en ballotage défavorable. Malgré 3.500 voix de plus qu'en 2022, l'ex ministre de l'Ecologie puis de l'Egalité femmes-hommes n'arrive qu'en 2e position (33,1 %) cinq points derrière le socialiste Sébastien Saint-Pasteur (NFP) qui arrive nettement en tête avec 38,5 % des suffrages. Le second tour se jouera dans le cadre d'une triangulaire avec la candidate d'extrême-droite Clémence Navays-Dumas, arrivée en troisième position (22,4 %).

Sur la rive droite de l'agglomération, le député sortant (PS/NFP) Alain David arrive largement en tête dans la 4e circonscription avec 42,4 %, dix points devant la candidate d'extrême-droite Julie Rechagneux (32,4 %). Il est en ballotage favorable pour le duel au second tour.

À l'ouest, dans la 6e circonscription, autour de Mérignac, la socialiste Marie Récalde, adjointe au maire de Mérignac, arrive en tête avec 35,2 %, juste devant le député sortant (Ensemble) Eric Pouillat (32,8 %). Il y aura une triangulaire au second tour avec le candidat d'extrême-droite Jimmy Bourlieux, arrivé en troisième position (27,1 %).

L'extrême-droite en tête partout ailleurs

Sur le bassin d'Arcachon (8e circonscription), la députée sortante (Ensemble) Sophie Panonacle réunit 31,8 % des suffrages. Elle est devancée de cinq points par le candidat RN Laurent Lamara (36,8 %) mais bénéficiera au second tour du désistement républicain de Marylène Faure (NFP), arrivée troisième avec 18,7 %.

Dans le Sud Gironde (9e circonscription), la députée sortante (Ensemble) Sophie Mette est, elle-aussi, devancée par l'extrême-droite représentée par François-Xavier Marques (30 % contre 38,5 %). Elle bénéficiera au second tour du désistement républicain de Corinne Martinez (NFP), arrivée troisième avec 27,9 %.

Plus à l'Est, dans la dixième circonscription du Libournais, l'extrême-droite fait aussi largement la course en tête. La candidate RN Sandrine Chadourne arrive en première position (43,8 %) très loin devant le député sortant Ensemble Florent Boudié (30 %) et Pascal Bourgois, le candidat du Nouveau front populaire (24,3 %) qui se désistera au second tour.

Enfin, scénario similaire dans l'Entre-deux-mers, le candidat RN Rémy Berthonneau, avec (38,4 %), termine dix points devant la candidate de l'union de la gauche Mathilde Feld (28,9 %) et devant le député Ensemble sortant Pascal Lavergne (27,6 %) qui doit donc se désister en vue du second tour.