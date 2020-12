Madeinvote lève 1,2 million d'euros et recrute à Bordeaux pour ses études de marchés

"Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai reçu un très bon accueil, grâce à la structure Invest In Bordeaux, qui m'a beaucoup aidé. J'avais créé mon entreprise Madeinvote en 2016 à Paris, mais je n'avais pas de salariés. Aujourd'hui ma startup est hébergée à la Pépinière d'entreprise des Chartrons à Bordeaux, et elle emploie neuf salariés. A l'origine j'avais créé l'entreprise pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer", rembobine pour La Tribune Guillaume David, créateur et dirigeant de cette startup parisienne devenue bordelaise.