La startup Journéedechasse.com lance une opération de crowdfunding avec Tudigo

Avec Journéedechasse.com, Paul Ponsar et Olivier de Trémaudan ont créé à Bordeaux une startup innovante, qui sort des sentiers battus. Journéedechasse.com, qui va lancer une opération de financement participatif d'ici dix jours, veut devenir le Airbnb de la chasse.

"Je suis un passionné de chasse et j'ai vu qu'il y avait plein de chasseurs désireux de changer de territoires de chasse mais qui ne peuvent pas bouger faute d'informations suffisantes sur les territoires. D'où notre idée de centraliser sur un même site Internet les hôtes, qui représentent des territoires où l'on peut aller chasser, et les chasseurs", décrypte Paul Ponsar pour La Tribune.

En plus de trouver des offres et les mettre en ligne, le site, qui se rémunère par une commission prélevée sur chaque transaction, s'occupe des réservations, du paiement et de l'évaluation de la séquence. L'ouverture de la saison de la chasse 2020-2021 aura lieu, dans les départements de Nouvelle-Aquitaine, ce dimanche 13 septembre (jusqu'au 28 février) et les deux...