Tourisme : la fréquentation de Bordeaux Métropole assommée par le Covid-19

L'incroyable accumulation en 2020 à Bordeaux Métropole d'événements internationaux, tels que la Robocup et le Sommet Afrique-France, et de salons et congrès de premier plan (congrès national des HLM, des experts-comptables, Electric Road, etc.) avait tout pour faire ce cette année en double vingt un millésime exceptionnel dans le domaine du tourisme d'affaires près un exercice 2019 pénalisé par le mouvement des Gilets jaunes. Mais un virus en a décidé autrement.

Lire aussi : Bordeaux Métropole : pour sortir de la crise, le tourisme d'affaires va jouer collectif et local