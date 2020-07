Bordeaux Métropole bascule aussi à gauche : quelles conséquences ?

Le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, qui a rencontré son prédécesseur, ce 1er juillet au Palais Rohan, est un fervent opposant de la cogestion métropolitaine. (Crédits : Thibaud Moritz / Agence APPA)

Si à Bordeaux l'élection du candidat écologiste Pierre Hurmic a créé la surprise après 73 ans de gouvernance à droite, la métropole n'est pas en reste. Jusqu'ici majoritaire, le groupe "Communauté d'avenir" rassemblait les élus de droite et du centre et sans étiquette autour de son président Patrick Bobet (LR). Cette majorité est désormais remise en cause avec le nombre de sièges qu'occuperont les villes ayant basculé à gauche le 28 juin. Le nom du futur président est encore en discussion.