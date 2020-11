La Boite Concept investit 3,8 millions d'euros et recrute pour sa nouvelle fabrique de son hifi

Timothée Cagniard dans l'atelier de La Boite Concept (Crédits : Olivier Boulet)

La Boite Concept, conçoit et fabrique des appareils hifi hauts et très hauts de gamme, qui ressemblent à des meubles. Ces objets sonores, comme les appelle Timothée Cagniard, le dirigeant de l'entreprise, au design vintage et qui se veulent très robustes, embarquent de très hautes technologies de communication. Avec cette nouvelle phase d'investissement la Boite Concept veut décoller pour de bon et aura triplé son effectif initial d'ici 2022.