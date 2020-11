i2S développe un contrôleur d'embryons innovant pour la PMA avec le CHU de Bordeaux

Le groupe girondin i2S, fondé et présidé par Alain Ricros, est un spécialiste des systèmes dans la vision industrielle, la numérisation des livres, et désormais la santé. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires reculer de 17,8 % au 1e semestre 2020, à 6,4 millions d'euros, tandis que son résultat net accusait une baisse de 19,7 % pendant la même période (sur un an), avec un déficit de 66.700 euros.

Lire aussi : Touché par la crise du Covid-19, le groupe i2S n'est pas coulé

L'évolution du résultat n'est pas encore connue sur les neuf premiers mois de l'année 2020 mais celle de l'activité vient d'être publiée. I2S a ainsi vu son chiffre d'affaires reculer de 20,7 % entre les mois de janvier et septembre, pour atteindre 8,9 millions d'euros.

Gel des appels d'offre publics et de la production