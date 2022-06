À Bègles, SNCF Réseau veut devenir la « référence dans la formation ferroviaire en Europe »

Trois campus de nouvelle génération avaient été annoncés pour remplacer la vingtaine de sites de formation de SNCF Réseau. Après l'ouverture d'un premier campus à Paris Nanterre en 2021, celui de Bordeaux Bègles a été inauguré ce mardi 28 juin avant celui de Lyon Saint-Priest en fin d'année. Tous ont été créés selon le même modèle : multi-activités, ils formeront à tous les métiers opérationnels présents au sein de l'entreprise dans les domaines de la maintenance, des travaux et de la circulation ferroviaire, avec malgré tout une spécialité pour chacun d'eux. Bordeaux Bègles formera à la soudure. Mais mise à part cette spécialité qui pourra concerner des salariés de toute la France, Bordeaux Bègles accueillera des stagiaires issus du Grand Ouest. Des partenaires industriels de SNCF Réseau pourront également accéder à ce campus dans une plus faible proportion, à hauteur de 1, 2 voire 5 %.

SNCF Réseau voit grand

Objectif ? Proposer plus de 45.000 journées de formation par an et accueillir en moyenne 300 stagiaires chaque jour. Une cinquantaine de formateurs seront ainsi présents en permanence tandis que plus de 85 formateurs d'entreprise spécialistes des métiers du génie civil, du génie électrique et de la circulation seront amenés à intervenir. "Nous sommes dans une démarche d'industrialisation par la nombre", a reconnu Misoo Yoon, directrice générale adjointe des ressources humaines.

SNCF Réseau a donc vu grand pour ce site d'une superficie de 36.000 m2 situé à coté de la gare de triage d'Hourcade. Il est composé de trois bâtiments, le premier regroupant les espaces pédagogiques, le deuxième une halle technique et un troisième dédié à l'hébergement avec 204 chambres. Ce centre de formation représente un investissement de 46 millions d'euros, porté à 100 % par SNCF Réseau.

Les ambitions pour SNCF Réseau sont clairement affichées : "Il s'agit de devenir une référence dans la formation ferroviaire en Europe et de fournir le personnel le plus qualifié possible", a déclaré le PDG de SNCF Réseau, Luc Lallemand, convaincu d'une chose : "La transition écologique passera par le transport public collectif."

La halle technique avec plusieurs voies et aiguillages. (Crédits : HL / La Tribune).

Le numérique en force

Mais au-delà de la grandeur, "tout change aussi au niveau de la pédagogie" a souligné Brigitte Capponi, directrice de la formation chez SNCF Réseau. "La formation descendante n'est plus de mise ici où les formateurs adoptent une posture de coach. La pédagogie inversée sera intégrée dans toutes les formations et l'offre de formation intègre une approche test & learn", prévient-elle.

De nouveaux outils sont mis à la disposition des stagiaires : la réalité virtuelle ou encore des simulateurs de conduite. "Pour former un agent de manœuvre, il fallait en moyenne deux heures en salle. Avec la motion design, il faudra 15 minutes. Cela montre ce que le digital peut apporter à la formation", témoigne Brigitte Capponi.

Démonstration d'apprentissage grâce à la réalité virtuelle. (crédits : HL / La Tribune)



Pas de quoi laisser la région Nouvelle-Aquitaine de marbre, alors qu'elle dispose du plus grand linéaire ferroviaire de France avec 20 % du réseau national. "L'enjeu est ici de taille car sans rail, pas de TER", a déclaré François Poupard, directeur général des services du conseil régional, qui a rappelé un projet phare dans le domaine du ferroviaire, celui du centre de formation et d'innovation ferroviaire, le Ferrocampus, qui verra le jour à Saintes. Là aussi un investissement conséquent puisque le budget est estimé à 43 millions d'euros pour l'intégralité du projet.

