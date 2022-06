Bordeaux Euratlantique : avant l'inauguration du pont de la Palombe, des incertitudes à lever

C'est l'une des infrastructures phares du projet d'aménagement Bordeaux Euratlantique. Situé sur le secteur Saint-Jean-Belcier, le pont de la Palombe voit les travaux arriver à son terme. La construction de l'ouvrage a été décidée en 2013 et a officiellement débuté en 2017. C'est le cabinet d'architecte de Marc Mimram, connu pour des projets tels que le siège de Vinci à Nanterre ou le campus d'Agro Paris Tech, qui a été chargé d'imaginer les courbes du nouveau pont. Côté réalisation, Bouygues Travaux Publics et l'entreprise Victor Buyck ont été missionnés. Au total, le chantier a coûté 57,1 millions d'euros HT dont la moitié à la charge de Bordeaux Métropole. Son lancement est particulièrement attendu par les habitants du quartier puisque il doit enjamber les nombreuses voies ferrées au sud de la gare Saint-Jean pour relier deux quartiers : Amédée-Saint-Germain et Armagnac.

Selon les informations de La Tribune, l'EPA (Établissement public d'aménagement) Bordeaux Euratlantique, en lien avec Bordeaux Métropole, envisage une inauguration officielle le vendredi 1er juillet prochain. L'ouvrage serait mis en service à l'occasion du lancement des horaires d'été des transports publics. Le pont de la Palombe verra ainsi circuler les bus sur une voie à double sens, les mobilités douces et les piétons sur une autre, ainsi que les voitures et véhicules particuliers sur une voie propre à sens unique.

Des difficultés d'accessibilité pour les bus ?

C'est le dernier point à éclaircir avant de pouvoir ouvrir enfin le pont aux usagers : les conditions d'accès et de circulation doivent être mises à l'épreuve. Une première réunion de cadrage a ainsi eu lieu cette semaine entre les représentants de Bordeaux Euratlantique et le maire adjoint du quartier Bordeaux Sud Olivier Cazaux. Des tests seront menés sur le pont dans le courant du mois de juin pour vérifier l'accord entre les mobilités et certifier leur bonne accessibilité.

C'est justement cette question qui inquiète certains habitants du quartier. Selon des représentants d'une association de riverains, des imprévus auraient été constatés lors de la fin du chantier sur les voies de circulation. Des calculs d'angle révéleraient que les poids lourds, de type bus et camion, seraient dans l'impossibilité de s'engager sur la structure par la montée du secteur Armagnac. Tant du côté des constructeurs, Bouygues TP et Victor Buyck, que de l'EPA, on assure ne pas être au courant de ces observations.

"Les conditions de circulation font partie des ajustements qu'il reste à réaliser. Nous devons encore caler des règles de circulation précises selon les gabarits des bus", répond à La Tribune Valérie Lasek, directrice générale de Bordeaux Euratlantique. La direction ajoute qu'à ce jour, "aucune anomalie impliquant une remise en travaux de l'édifice n'a été constatée".

L'EPA espère que tout sera fin prêt pour ouvrir le pont dès le début de l'été.

