Transports Bordeaux Métropole (TBM) modifie ses horaires suite au confinement

En raison de l'annonce des nouvelles mesures sanitaires TBM (Transports Bordeaux Métropole), qui gère les réseaux de trams, bus et navettes fluviales a modifié depuis ce mardi 6 avril ses horaires.

Avec deux grandes modifications : tout d'abord la diminution progressive de l'offre transport à partir de 19h30 sur les trams et les lianes (grandes lignes de bus) et ensuite le maintien de la circulation de l'ensemble du réseau TBM jusqu'à minuit du lundi au vendredi. Concrètement il faut retenir que tous les transports en commun vont cesser de fonctionner à partir de minuit.

Les trams seront en service de 5 heures à minuit.

Avec des fréquences de 6 minutes pour les trams A, entre Pin Galant et Butinière (mais 12 minutes sur les branches Le Haillan Rostand, Dravemont et La Gardette), et B, entre Bougnard et Claveau (12 sur les branches Berges de la Garonne, Pessac centre et France Alouette).

Avec des fréquences de 7 minutes 30 pour les trams C, entre gare de Bègles et Cracovie (15 minutes au-delà), et D, entre Carle Vernet et Hippodrome (15 minutes au-delà).

Attention : à partir de 20 heures 30 fréquence de 20 minutes (40 sur les branches).

Bus : circulation de 5 heures à minuit.

Avec une fréquence de 10 à 15 minutes pour les lianes (circulation en horaires de vacances scolaires).

Réduction de fréquence progressive à partir de 19 h 30 : fréquence 15 à 20 minutes puis 30 à 40 minutes. Autres lignes : circulation en horaires été.

A noter que la fermeture des collèges entraine l'arrêt des lignes spécifiques : 74, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 88, 94, 95, 96.

-Navettes fluviales : BAT 3 : le ponton La Cité du vin n'est plus desservi.

