Bordeaux : les Bassins de lumières illumineront la Base sous-marine en avril 2020

Porté par l'entreprise Culturespaces, le concept existe déjà à l'Atelier des lumières, à Paris, et aux Carrières de Lumières à Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Il s'agit d'immenses projections visuelles et sonores inspirées des tableaux de grands peintres tels que Gustav Klimt, Paul Klee ou Vincent Van Gogh. Au sein de la Base sous-marine, au nord de Bordeaux, Culturespaces a décidé de passer à l'échelle supérieure avec une installation multimédia cinq fois plus grande qu'à Paris et deux fois plus grande qu'en Provence.

L'espace, qui ouvrira officiellement le 17 avril 2020 à la veille des vacances de Pâques, investira quatre bassins de 110 m de long sur 22 m de large et 12 m de hauteur. 90 vidéo-projecteurs et 80 enceintes permettront de projeter les images sur pas moins de 12.000 m2. La programmation 2020 proposera une exposition longue sur le peintre viennois Gustav Klimt (1862-1918) "D'or et de couleurs" et une séquence plus courte sur l'artiste allemand Paul Klee (1879-1940) "Peindre la musique". Deux autres espaces plus petits sont également prévus : le Cube, sur 220 m2, sera dédié à la création contemporaine et accueillera le collectif turc OUCHHH et sa création "Ocean data" tandis que la Citerne, sur 155 m2, sera dédiée aux liens avec les musées et présentera des tableaux originaux des artistes.

Les Bassins de lumières, qui seront ouverts sept jours sur sept, espèrent attirer 350.000 visiteurs annuels.

Visuel de l'exposition sur Gustav Klimt (crédits : les Bassins de lumières).