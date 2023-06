Fermes en vie ambitionne d'installer 200 nouveaux agriculteurs par an

« Quand on sait que les terres agricoles se vendent 6.000 euros l'hectare et que la moyenne d'une exploitation c'est 70 hectares, ça veut dire que le seul investissement foncier représente 400.000 euros pour un agriculteur qui s'installe. Derrière il doit encore financer tous les équipements ! » À l'image de nombreux agriculteurs très rapidement pris à la gorge dans leur projet, Vincent Kraus a le tournis. Mais le cofondateur de Fermes en vie creuse aussi son sillon puisque la société vient de lever 1,7 million d'euros pour financer l'installation et le renouvellement des exploitations agricoles.

Cette startup créée en 2020 et basée à Bordeaux soutient des projets d'installation en se portant acquéreur du foncier via un réseau d'investissement participatif. Une façon de « rapprocher citoyens et agriculteurs » tout en soutenant « des pratiques plus vertueuses pour l'environnement ». Les projets soutenus doivent en effet s'engager dans une logique de transition agro-écologique. Les investisseurs, eux, prennent une participation au capital de la société foncière dédiée et bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 %. Une commission de 5 % est appliquée par Fermes en vie, qui gère le montage administratif, à cette foncière pour chaque dossier porté. Jusqu'ici, 700 particuliers ont mis au pot et réuni sept millions d'euros. Sept projets ont été soutenus, principalement dans la partie ouest de la France.

40 % des agriculteurs à la retraite dans dix ans

Cette levée de fonds doit tout changer puisque Fermes en vie veut soutenir 200 dossiers par an d'ici 2027. « C'est de l'argent pour financer les fermes et pour recruter des personnes sur le terrain. On en a besoin pour rencontrer les porteurs de projet et les faire avancer, car un dossier nécessite plusieurs mois de travail », indique Vincent Kraus, à la recherche d'agronomes ou connaisseurs du système foncier agricole. Cantonnées à cinq salariés, les équipes de terrain doivent doubler alors que le reste des effectifs de l'entreprise, soit dix personnes, sont basées à Bordeaux. Le tour de table bouclé par Fermes en vie relève d'une ouverture au capital à hauteur de 900.000 euros, avec la participation de neuf business angels, complété par un financement non-dilutif de Bpifrance.

Un renforcement des effectifs qui doit amener un coup d'accélérateur alors que les projets de transmission-installation ne demandent qu'à être identifiés. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 40 % des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite d'ici dix ans et constituent autant de projets potentiels à surveiller. Le vieillissement est inquiétant mais il peut aussi être vu comme une opportunité à l'heure où la nouvelle génération porte des envies vertueuses. La profession, à l'image des Chambres d'agriculture et de la Safer, qui pilote le foncier agricole, a donc besoin de s'entourer de forces vives. « On apporte une solution qui permet de fluidifier certaines installations qui n'auraient pas été possibles sinon. On ne va pas résoudre seul le problème mais [ces institutions] voient notre initiative d'un bon œil », se réjouit le directeur général de Fermes en vie.

